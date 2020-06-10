Украина

Идея строительства канала через Перекопский перешеек, который бы соединил Черное и Азовское море, в условиях агрессии России в Украине не имеет смысла.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

Отметив, что дискуссии по поводу строительства канала идут многие годы и что такой проект имеет право на жизнь и обсуждение, он добавил: «Рыть этот канал сейчас — плохая идея. В то время, когда экономика Украины не на самом высоком уровне. В то время, когда Украина воюет, а возле украинских портов при отсутствии государственной границы бродят эфэсбэшные катера — в рытье канала не вижу никакого смысла».

По словам Сергея Гайдука, Украине нужен «полуостров, а не остров Крым».

Полный текст с комментариями экспертов по поводу ситуации, которая сейчас сложилась в Азовском море, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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