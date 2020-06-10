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Нам нужен остров Крым? Вице-адмирал оценил перспективу строительства канала через Перекопский перешеек
Идея строительства канала через Перекопский перешеек, который бы соединил Черное и Азовское море, в условиях агрессии России в Украине не имеет смысла.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.
Отметив, что дискуссии по поводу строительства канала идут многие годы и что такой проект имеет право на жизнь и обсуждение, он добавил: «Рыть этот канал сейчас — плохая идея. В то время, когда экономика Украины не на самом высоком уровне. В то время, когда Украина воюет, а возле украинских портов при отсутствии государственной границы бродят эфэсбэшные катера — в рытье канала не вижу никакого смысла».
По словам Сергея Гайдука, Украине нужен «полуостров, а не остров Крым».
Полный текст с комментариями экспертов по поводу ситуации, которая сейчас сложилась в Азовском море, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Нам нужен остров Крым? Вице-адмирал оценил перспективу строительства канала через Перекопский перешеек
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».