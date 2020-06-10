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Помощь от МВФ: стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст и тарифы
Международный валютный фонд, утвердивший для Украины программу Stand-by, не требует от властей решений о повышении пенсионного возраста и тарифов на коммуналку.
Как передают «Буквы», об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил: «МВФ разделяет нашу политику по тарифообразованию. Сейчас в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более 6,5 тысяч гривен за тысячу кубометров, а рыночная цена почти вдвое меньше. Украинцы не должны переплачивать за отопление в следующем сезон».
Он также отметил, что первый транш МВФ (2,1 миллиарда долларов) пойдет на зарплаты врачам, спасателям, учителям; на строительство школ, больниц, дорог; на поддержку и развитие отечественного бизнеса; на обеспечение стабильности бюджета и социальной сферы.
Ожидается, что в течение полутора лет Украина получит от Международного финансового фонда пять миллиардов долларов, а также средства от других институций, в частности, от Евросоюза и Всемирного банка. «Всего за этот и следующий год мы ожидаем фактически 8 миллардов долларов поддержки, которые начнутся с первого транша МВФ», — сказал Шмыгаль.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что риски для новой программы являются очень большими. «Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики», — заявляла Георгиева.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».209
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