Деньги

Помощь от МВФ: стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст и тарифы

Международный валютный фонд, утвердивший для Украины программу Stand-by, не требует от властей решений о повышении пенсионного возраста и тарифов на коммуналку.

Как передают «Буквы», об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил: «МВФ разделяет нашу политику по тарифообразованию. Сейчас в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более 6,5 тысяч гривен за тысячу кубометров, а рыночная цена почти вдвое меньше. Украинцы не должны переплачивать за отопление в следующем сезон».

Он также отметил, что первый транш МВФ (2,1 миллиарда долларов) пойдет на зарплаты врачам, спасателям, учителям; на строительство школ, больниц, дорог; на поддержку и развитие отечественного бизнеса; на обеспечение стабильности бюджета и социальной сферы.

Ожидается, что в течение полутора лет Украина получит от Международного финансового фонда пять миллиардов долларов, а также средства от других институций, в частности, от Евросоюза и Всемирного банка. «Всего за этот и следующий год мы ожидаем фактически 8 миллардов долларов поддержки, которые начнутся с первого транша МВФ», — сказал Шмыгаль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что риски для новой программы являются очень большими. «Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики», — заявляла Георгиева.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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