Деньги

Стало известно, когда Украина получит от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу Stand-by, которая предусматривает крупные финансовые поступления.

Как сообщает в своем Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, в течение 18 месяцев в Украину поступит 5 млрд долларов. Причем первый транш в 2.1 млрд долларов уже направлен.

Украинская Stand-by — первая новая структурная программа, утвержденная Советом директоров МВФ с 26 марта 2020 года, когда Фонд стал работать в условиях карантина. По словам Рашкована, это также самый большой уровень поддержки Фонда за время карантина, если не учитывать три решения по FCL-линиям.

«Теперь дело за малым — идти по программе, начиная с сегодняшнего дня», — написал Рашкован.

Ранее сообщалось, что в МВФ заявили о рисках для украинской программы Stand-By.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter