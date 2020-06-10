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Стало известно, когда Украина получит от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу Stand-by, которая предусматривает крупные финансовые поступления.
Как сообщает в своем Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, в течение 18 месяцев в Украину поступит 5 млрд долларов. Причем первый транш в 2.1 млрд долларов уже направлен.
Украинская Stand-by — первая новая структурная программа, утвержденная Советом директоров МВФ с 26 марта 2020 года, когда Фонд стал работать в условиях карантина. По словам Рашкована, это также самый большой уровень поддержки Фонда за время карантина, если не учитывать три решения по FCL-линиям.
«Теперь дело за малым — идти по программе, начиная с сегодняшнего дня», — написал Рашкован.
Ранее сообщалось, что в МВФ заявили о рисках для украинской программы Stand-By.60
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