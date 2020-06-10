Украина

Высокий госдолг и нехватка денег: в МВФ назвали главные риски программы Stand-By для Украины

Несмотря на одобрение Советом директоров МВФ новой программы Stand-By для Украины, руководство этого международного финансового института вполне осознает значительные риски, на которые идет.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба МВФ.

«Риски для новой программы являются очень большими. Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики», — сказала она.

Георгиева отметила, что государственный долг в Украине остается высоким, а потребности правительства в финансировании — большими.

«Несмотря на то, что фискальная политика в рамках программы будет направлена на преодоление последствий кризиса, ее (фискальную политику, — ред.) нужно будет усиливать в процессе восстановления, чтобы вернуть государственный долг к тенденции снижения», — отметила она.

При этом глава МВф признала, что Нацбанк осуществлял умелое управление денежной политикой в течение очень сложного периода, но подчеркнула необходимость сохранить независимость регулятора.

По словам Георгиевой, финансовая политика Украины в конечном итоге должна обеспечить баланс между сохранением финансовой стабильности и содействии восстановлению.

«Новое соглашение Stand-By создаст сопротивления усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Евросоюза это поможет покрыть большие потребности в финансировании», — подчеркнула она.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение «Приватбанка» бывшим владельцам. В связи с этим Исполнительный совет МВФ 9 июня официально утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Первый транш кредита Международного валютного фонда пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета, относительно других траншей вопрос пока не решен.

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