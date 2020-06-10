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Взрыв в многоэтажке под Днепром: стало известно о жертвах
Владелец квартиры в Новомосковске, в которой 9 июня произошел взрыв и пожар, умер в больнице.
Сразу после ЧП мужчину госпитализировали с ожогами 2 степени и травмами. Но медикам не удалось его спасти, сообщает «5 канал».
Напомним, накануне в многоэтажном доме в Новомосковске Днепропетровской области прогремел взрыв, после чего начался пожар. Травмы и ожоги получил только владелец квартиры, других жителей дома спасателям удалось вовремя эвакуировать.
Местные СМИ сообщают, что умерший был депутатом Новомосковского городского совета. Ему было 39 лет, жил он сам, хотя имел семью. По одной из версий, мужчина пытался покончить с собой — подтверждение этому якобы нашли на его аккаунтах в соцсетях.
Напомним, ранее в Днепре мужчина подорвал на балконе петарды.340
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