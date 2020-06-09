В многоэтажке под Днепром прогремел мощный взрыв: первые подробности ЧП (фото, видео)

Происшествия

Рано утром во вторник, 9 июня, в городе Новомосковск (Днепропетровская область) в многоэтажном доме прозвучал взрыв, за которым последовал серьезный пожар в квартире на третьем этаже. Ранее в Днепре мужчина подорвал на балконе петарды — взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла.

Как сообщают в ГУ ГосЧС в Днепропетровской области, информация о ЧП на улице Гетьманской в Новомосковске поступила в Службу спасения в 5:41. Спасатели сообщают, что во время пожара пострадал хозяин квартиры (1984 года рождения), которого с предварительным диагнозом «ожоги тела I-II степени» в тяжелом состоянии госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.

Во время пожара спасатели эвакуировали 7-летнего мальчика из квартиры этажом выше. Сообщается, что огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, где возник пожар, разрушена внутренняя стена с соседней квартирой, а также повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров.

Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:30.

Тем временем «Днепр Оперативный» сообщает, что владельцем пострадавшей квартиры может быть депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.

Причины взрыва и пожара будут устанавливать правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре мальчик нашел на улице взрывное устройство, которое сдетонировало в его руках.

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