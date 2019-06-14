Соратник Медведчука Тарас Козак стал владельцем ZIK: топ-менеджеры канала увольняются

Политика

Политик и бизнесмен Тарас Козак 14 июня стал владельцем телеканала ZIK. Теперь в активе Козака три крупных телеканала — ZIK, «112 Україна» и NewsOne. Козак заявляет, что намерен свести три телеканала в единый медиахолдинг «Новости», во главе которого встанет медиаменеджер Алексей Семенов.

После того, как стало известно о смене собственника ZIK, самые известные лица телеканала объявили об увольнении. Покидает ZIK шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский. Его программа «Детали» 15 июня выйдет в последний раз.

Также закрывает свою программу «Историческая правда-ZIK» телеведущий Ватанг Кипиани. Уходят с телеканала главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес. Увольняется начальник департамента производства собственных программ Ольга Мовчан.

Объясняя свой шаг, топ-ведущие телеканала указывали, что не видят возможности работать под руководством Тараса Козака, которого связывают с Виктором Медведчуком. Журналисты неоднократно фиксировали совместные полеты Козака и Медведчука в Россию.

Генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко ситуацию пока не прокомментировала.

Напомним, еще в августе 2018 года, когда стало известно о получении контроля Медведчуком над телеканалами «112 Украина» и NewsOne, «ФАКТЫ» предупреждали, что через подконтрольные куму Путина телеканалы будут продвигаться идеи «русского мира», а сами медиаресурсы будут использоваться для дестабилизации ситуации в стране в период выборов президента и Верховной Рады.

Фото mediananny.com

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