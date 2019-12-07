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Украина

Путин не доволен: в Украине оценили реальное влияние Медведчука

22:47 7 декабря 2019 173
Зеленский, Путин, Медведчук
Инф. «ФАКТОВ»

Урегулировать конфликт на Донбассе, опираясь на Минские договоренности, Украине, скорее всего, не удастся. «Минск» в редакции февраля 2015 года в настоящее время выглядит тупиком из-за позиции об особом статусе, которую Россия требует закрепить на постоянной основе в Конституции Украины. Так считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По мнению аналитика, в тупике как раз находится Россия, которая постоянно настаивает на том, что альтернативы «Минску» нет.

Но в украинском парламенте не найдется достаточного количества голосов, чтобы принять нужные Кремлю законопроекты.

Партия Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина, не может получить нужное количество голосов, чтобы влиять на принятие решений в Раде.

Воля подчеркивает, что без электората аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, «Оппозиционная платформа — «За жизнь» не имеет возможностей влиять на принятие законов, которые необходимы для реализации этого особого статуса, на котором настаивает Россия.

«За особый статус для Донбасса можно попытаться проголосовать, но без избирателей ОРДЛО и избирателей Крыма это сделать невозможно», — считает Воля.

Напомним, в команде президента Зеленского заявили, что если встреча «нормандской четверки» по Донбассу завершится безрезультатно, Украина будет строить стену, чтобы отгородиться от России.

Эксклюзивный материал «Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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