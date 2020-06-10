Происшествия

В проходящей через процесс административной реформы Киевской области полиция нашла тело пропавшего 24-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, жителя Кагарлыка — Богдана Хамаздира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции столичной области на странице в Facebook.

По предварительной информации, молодой мужчина погиб в результате ДТП.

В частности, 9 июня к правоохранителям обратились родственники мужчины и сообщили о его исчезновении. Он еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а тогда начались поиски парня. По тревоге был поднят весь личный состав районной полиции, ориентированы все мобильные полицейские наряды, задействованы бойцы Нацгвардии и полка «Миротворец», общественность, жители района.

С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист, и начали подробно осматривать все дороги. Тело мужчины нашли в кустах на обочине, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами. Рядом обнаружили мотоцикл с характерными для ДТП повреждениями.

По предварительным данным, парень погиб в результате аварии. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

В то же время в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook уточнила, что погибшим является именно Хамаздир, и выразила соболезнования его родным и близким.

«В нашей части ужасная потеря: в результате ДТП в районе Кагарлыка погиб наш боец пожарного взвода батальона обеспечения, солдат Богдан Хамаздир. Он был водителем-пожарным, в этом году участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, всегда приходил на помощь собратьям. Был достойным и профессиональным воином, не боялся препятствий и никогда не отступал в сложных ситуациях. Жизнь 24-летнего Богдана трагически оборвалась на дороге, за рулем любимого мотоцикла…» — сказано в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о деле другого нацгвардейца — Виталия Маркива. По словам президента Владимира Зеленского к вопросу его освобождения подключился Папа Римский Франциск — понтифик подтвердил данный факт в телефонном разговоре. Помимо Маркива Святой Престол обещает содействовать в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также в России.

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