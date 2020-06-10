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Политика

Активисты рассказали о митинге «бюджетников» из Ирпеня под Кабмином

9:53 10 июня 2020
Автобусы и люди
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В среду, 10 июня, фигурант многих расследований мэр Ирпеня Владимир Карплюк собрался пикетировать Кабмин. Об этом в своем блоге сообщила журналистка Ирина Федорив. По ее словам, он обижен, что не Ирпень, а Буча будет возглавлять район в результате админрефрмы.

«Админреформа кристаллизовала полное фиаско команды Карплюка. Ирпень — единственная ОТГ Киевщины, которая в результате админреформы уменьшилась. Населенные пункты бегут из Ирпеня (Гостомель самостоятельная ОТГ, Ворзель перешел к Буче, а анклав Коцюбинское хочет в Киев). Статус районного центра ничего не поменяет для Ирпеня», — написала журналистка.

Ирпенский общественный деятель, основатель проекта «Общественная инициатива» Алексей Зиневич утром 10 июня зафиксировал автобусы с «бюджетниками», которые руководство города собирало в Киев на митинг. Об этом активист написал на своей странице в Facebook.


«Именно этими маршрутками везут „бюджетников“ из центра Ирпеня в Киев под Кабмин „бастовать“ против Бучанского района за Ирпенский», — сообщил Зиневич в ФБ.

Напомним, Киевская область, как и остальные области страны, находится в процессе административной реформы, а именно — укрупнение районов. Вместо 25 районов, которые сейчас действуют в области, планируется создать в пять раз меньше, что должно уменьшить чиновничий аппарат и расходы на него. На сегодня рассматривают два варианта нового административно-территориального деления Киевщины: с пятью или шестью районами.

Согласно Методике, утвержденной Министерством развития общин и территорий, при выборе райцентра во внимание принимают сразу несколько факторов — это должны быть города районного значения с населением более 50 тыс., они должны находиться не ближе чем в 30 км от Киева и удалены от подчиненных населенных пунктов не более чем на 60 км. Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, вопрос о районах обсуждался днем ранее на совещании, где рассматривали соответствие Бородянки, Бучи, Вышгорода и Ирпеня требованиям, предъявляемым к будущему райцентру.

«Я одинаково хорошо отношусь ко всем жителям области. Для меня важна воля общин и соблюдение методики. При этом, на сегодняшний день ни один из населенных пунктов не соответствует заявленным критериям на 100%. Но если бесстрастно анализировать карту Северо-Западного региона Киевщины, то, по моему мнению, больше всего под них подпадает Бородянка. Вместе с тем, большинство общин хотят, чтобы центр был в Буче», — заявил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.

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