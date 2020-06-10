- 10:43 России это надоест: Казанский рассказал, как Донбасс вернется в Украину
- 10:40 Не только Ефремов: пять звезд, которых сгубил алкоголь
- 10:27 Устроили танцы на могилах: подростки отличились дикой выходкой на кладбище в Ровенской области
- 10:19 На Буковине со стрельбой задержали опасного преступника: детали, фото и видео происшествия
- 10:18 Как теперь будет проводиться регистрация земли в Украине: новый порядок
- 10:18 Скандальный футболист «Реала» похвастался спорткаром за 2,5 млн евро
- 10:12 За рулем с «АТБ»: делая покупки в супермаркетах, украинцы выиграли 15 авто
- 09:58 Ляшко оценил возможность возвращения жесткого карантина в Украине
- 09:53 Активисты рассказали о митинге «бюджетников» из Ирпеня под Кабмином
- 09:53 В Украине зарегистрировали более 500 новых случаев COVID-19 за сутки: где больше всего заболевших (карта)
- 09:31 В Danone оправдались за рекламу с Пореченковым, но нарвались на новую волну критики: новые подробности скандала
- 09:14 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Активисты рассказали о митинге «бюджетников» из Ирпеня под Кабмином
В среду, 10 июня, фигурант многих расследований мэр Ирпеня Владимир Карплюк собрался пикетировать Кабмин. Об этом в своем блоге сообщила журналистка Ирина Федорив. По ее словам, он обижен, что не Ирпень, а Буча будет возглавлять район в результате админрефрмы.
«Админреформа кристаллизовала полное фиаско команды Карплюка. Ирпень — единственная ОТГ Киевщины, которая в результате админреформы уменьшилась. Населенные пункты бегут из Ирпеня (Гостомель самостоятельная ОТГ, Ворзель перешел к Буче, а анклав Коцюбинское хочет в Киев). Статус районного центра ничего не поменяет для Ирпеня», — написала журналистка.
Ирпенский общественный деятель, основатель проекта «Общественная инициатива» Алексей Зиневич утром 10 июня зафиксировал автобусы с «бюджетниками», которые руководство города собирало в Киев на митинг. Об этом активист написал на своей странице в Facebook.
«Именно этими маршрутками везут „бюджетников“ из центра Ирпеня в Киев под Кабмин „бастовать“ против Бучанского района за Ирпенский», — сообщил Зиневич в ФБ.
Напомним, Киевская область, как и остальные области страны, находится в процессе административной реформы, а именно — укрупнение районов. Вместо 25 районов, которые сейчас действуют в области, планируется создать в пять раз меньше, что должно уменьшить чиновничий аппарат и расходы на него. На сегодня рассматривают два варианта нового административно-территориального деления Киевщины: с пятью или шестью районами.
Согласно Методике, утвержденной Министерством развития общин и территорий, при выборе райцентра во внимание принимают сразу несколько факторов — это должны быть города районного значения с населением более 50 тыс., они должны находиться не ближе чем в 30 км от Киева и удалены от подчиненных населенных пунктов не более чем на 60 км. Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, вопрос о районах обсуждался днем ранее на совещании, где рассматривали соответствие Бородянки, Бучи, Вышгорода и Ирпеня требованиям, предъявляемым к будущему райцентру.
«Я одинаково хорошо отношусь ко всем жителям области. Для меня важна воля общин и соблюдение методики. При этом, на сегодняшний день ни один из населенных пунктов не соответствует заявленным критериям на 100%. Но если бесстрастно анализировать карту Северо-Западного региона Киевщины, то, по моему мнению, больше всего под них подпадает Бородянка. Вместе с тем, большинство общин хотят, чтобы центр был в Буче», — заявил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.111
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Устроили танцы на могилах: подростки отличились дикой выходкой на кладбище в Ровенской области (видео)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!