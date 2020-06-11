Мир

Многие коралловые рифы, представляющие интерес для путешественников из Украины и других стран мира, находятся под угрозой, так как их разрушают колючие и крайне токсичные морские звезды аканкастеры.

Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Многолучевая морская звезда Acanthaster planci недаром зовется «терновым венцом». Взрослые аканкастеры густо усеяны острыми и крайне ядовитыми шипами, что делает их практически недоступными для хищников. А между тем сами они исключительно прожорливы и, питаясь коралловыми полипами, наносят огромный вред рифовым экосистемам. Накрывая коралл своим телом, аканкастеры выворачивают желудок, выделяя пищеварительные ферменты.

На Большом Барьерном рифе то и дело фиксируются вспышки численности «терновых венцов». С учетом того, что каждая такая звезда уничтожает за год более 10 квадратных метров кораллов, каждая вспышка создает серьезные разрушения, особенно опасные при нынешнем печальном состоянии рифа. Неудивительно, что биологи ищут средства сдерживания таких нашествий, в том числе естественных союзников — хищников, которые питаются этими ядовитыми животными.

Главными из них до сих пор считаются улитки харонии, вылов которых на сувениры активно (и пока безуспешно) пытаются запретить. Существуют наблюдения и некоторых рыб, нападавших на аканкастеров, однако они остаются неопределенными: как правило, рыба оказывалась слишком сильно повреждена после такой схватки. Для того, чтобы установить, наконец, естественных врагов этих звезд, Фредерик Крун (Frederieke Kroon) и его коллеги из Австралийского института океанологии (AIMS) снова отправились к Большому Барьерному рифу.

В ходе нескольких экспедиций в 2018—2019 годах ученые выловили около 700 рыб сотни разных видов, которые кормились в частях рифа с разной степенью повреждения аканкастерами. В лаборатории они получили образцы фекалий от каждой рыбы и проанализировали сохранившиеся в них фрагменты ДНК.

Биологи заранее вооружились молекулярными маркерами, позволяющими определить присутствие ДНК аканкастеров.

Она обнаружилась у представителей 18 видов рыб, причем половина из них ранее и не подозревалась в охоте на ядовитых звезд. Ученые предполагают, что, на самом деле, «терновые венцы» могут быть более легкой добычей, чем принято считать. Ведь даже полученные данные не позволяют определить виды, питающиеся личинками этих звезд, которые не только не ядовиты, но и намного мягче, так что их ткани быстрее перевариваются и могли не сохраниться в кишечнике подопытных рыб.

Это понимание позволит разработать более эффективные методы защиты коралловых рифов от прожорливых аканкастеров. До сих пор главным методом борьбы с ними остается отлов этих животных одного за другим. Возможно, вместо этого стоит сосредоточиться на помощи естественным союзникам в этой борьбе — улиткам и рыбам.

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