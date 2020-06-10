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Общество и люди

COVID-мусор: дно океана "завалили" использованными масками и перчатками

4:56 10 июня 2020
Мусор в океане

Пока медики спорят о том, кто должен обязательно носить маску и перчатки, а модницы пытаются придумывать из них наряды, экологи во многих странах мира начали бить тревогу: указанные «атрибуты» пандемии могут вскоре вызывать загрязнение мирового океана, который уже полон одноразовых перчаток и масок.

Об этом пишет The Guardian.

Так, французская некоммерческая организация Opération Mer Propre, в деятельность которой входит регулярный сбор мусора вдоль Лазурного берега, с тревогой сообщает о том, что в с конца прошлого месяца дайверы все чаще обнаруживают так называемый «COVID-19 мусор»: десятки перчаток, масок и бутылок из-под антисептика.

Они соседствуют с уже привычными одноразовыми стаканчиками и алюминиевыми банками.

Ко всему прочему мусору добавились латексные перчатки и одноразовые маски, которые отличаются удивительной живучестью.

Специалисты предупреждают, что если не предпринять срочных мер, то в ближайшее время океан станет опасным местом обитания для многих видов рыб и морских животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опасных последствиях, к которым приводит загрязнение океанических вод: в Шотландии был найден мертвым кашалот со 100-килограммовым «шаром» из мусора в желудке. В частности, из мертвого кашалота были извлечены рыболовные сети, канаты, упаковочная лента, сумки и пластиковые стаканчики.

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