Реакция кота, впервые попробовавшего мороженое, взорвала сеть (видео)

Люди и звери

Реакция кота, впервые в жизни попробовавшего мороженое, взорвала сеть. Видео, снятое в канадском городе Квебек и опубликованное в соцсети TikTok, мгновенно стало вирусным. Кот, лизнув предлагаемое ему хозяином с ложки лакомство, пришел в состояние полного шока, недвусмысленно выразив отвращение к новому продукту.

«Мороженое явно не станет у него любимым блюдом», «Кот выглядит так, как будто только передним открылся совершенно новый мир», «О, Боже! Я смеялся до слез. Это выражение морды…», — писали в комментариях. Однако были и те, что считает, что это не повод для смеха, и что хозяин животного поступил жестоко.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Кот-вратарь поразил сеть: мастерство Мяунуэля Нойера оценили даже в «Баварии» (видео).





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