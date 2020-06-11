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Украина

Асфальт плавится: на Днепропетровщине ограничили движение транспорта

9:51 11 июня 2020
асфальт

В Днепропетровской области временно ограничили движение крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ранее подобные ограничения ввели в Киеве.

На Днепропетровщине грузовые автомобили весом свыше 24 тонн в те дни, когда температура воздуха выше 28 градусов, не могут ездить по дорогам области с 8:00 до 23:00.

Такие меры приняли в связи с очень жаркой погодой, из-за которой асфальт становится мягким, а тяжелые грузовики оставляют вмятины и разрушают дорожное покрытие, сообщили в Днепропетровской ОГА.

Водителям предлагают пережидать жару на специальных стоянках. Нарушителей запрета будут штрафовать.

Напоминаем, в ближайшие несколько дней в Днепре ожидается +33-+35 градусов. Снижение температуры возможно на выходных.

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