"Самый лучший папа на свете": племянница Софии Ротару посвятила трогательный пост умершему отцу

Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару певица Sonya Kay впервые прокомментировала внезапную смерть отца — Сергея Хлябича. Она признается, что все еще не может поверить в смерть самого близкого человека и с трудом подбирает слова.

Соня посвятила отцу трогательный пост в Instagram, признавшись ему в любви.

«Сегодня две недели как ушел из жизни мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете! Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами, кажется будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе… Так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать.

Он был самый добрый, веселый, справедливый, самый лучший папа на свете! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня, очень сильно верил! Поэтому, папочка, мой родной, я сделаю все, чтоб ты мной гордился, я знаю ты все видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моем сердце! Самый лучший папа на свете!" - написала Соня под фото папы.

В июне певица планировала устроить свадьбу. Она выходит замуж за известного спортсмена, имени которого пока не называет. Торжество отменять пока не планируют. Соня говорит, что папа мечтал увидеть дочь невестой и был счастлив за нее.

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