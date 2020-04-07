- 17:26 "Самый лучший папа на свете": племянница Софии Ротару посвятила трогательный пост умершему отцу
- 17:22 Жесткий карантин отменят не раньше середины мая, — СМИ
- 17:22 Денисова проверила соблюдение карантина в Лукьяновском СИЗО: результаты печальны
- 17:22 10 миллионов гривен БФ семьи Жебривских выделил на борьбу с коронавирусом
- 16:57 Избил и откусил часть пальца: на Львовщине сотрудник ГСЧС напал на женщину в автобусе
- 16:37 Горячая ванна не поможет: Минздрав развеял очередной миф о коронавирусе
- 16:31 Переговоры о новом разведении сил на Донбассе провалились: названа причина
- 16:28 Виноват ветер: спасатели рассказали, как долго киевляне будут дышать гарью из Чернобыльской зоны
- 16:24 Богатые тоже плачут: в Украине из-за коронавируса стало меньше долларовых миллиардеров
- 16:13 Госпитализированную Надежду Бабкину проверили на коронавирус: что показал тест
- 16:12 Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов
- 16:06 От коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба
"Самый лучший папа на свете": племянница Софии Ротару посвятила трогательный пост умершему отцу
Племянница Софии Ротару певица Sonya Kay впервые прокомментировала внезапную смерть отца — Сергея Хлябича. Она признается, что все еще не может поверить в смерть самого близкого человека и с трудом подбирает слова.
Соня посвятила отцу трогательный пост в Instagram, признавшись ему в любви.
«Сегодня две недели как ушел из жизни мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете! Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами, кажется будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе… Так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать.
Он был самый добрый, веселый, справедливый, самый лучший папа на свете! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня, очень сильно верил! Поэтому, папочка, мой родной, я сделаю все, чтоб ты мной гордился, я знаю ты все видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моем сердце! Самый лучший папа на свете!" - написала Соня под фото папы.
В июне певица планировала устроить свадьбу. Она выходит замуж за известного спортсмена, имени которого пока не называет. Торжество отменять пока не планируют. Соня говорит, что папа мечтал увидеть дочь невестой и был счастлив за нее.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Полицейский бил меня головой об асфальт»: в Броварах разгорелся скандал вокруг избиения адвоката (фото, видео)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...