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Украина

Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой

11:48 11 июня 2020
тесты

В Украине за последние сутки зафиксировали рекордные 689 случаев заражения коронавирусом. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский привел данные, которые объясняют увеличение числа инфицированных. Причиной роста пациентов с COVID-19 эксперт считает увеличение проведенных ПЦР-тестирований.

«9 июня — за предыдущие сутки проведено 6359 ПЦР-тестов, 394 новых случаев. Результативных тестов 6,2%. 10 июня — за предыдущие сутки проведено 8452 ПЦР-тестов, 525 новых случаев. Результативных тестов 6,2%. 11 июня — за предыдущие сутки проведено 10 569 ПЦР-тестов, 689 новых случаев. Результативных тестов 6,5%», — пишет Вышлинский.

Он также опубликовал график, в котором отражена доля результативных тестов за предыдущие 7 дней по областям.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с безответственным отношением украинцев к санитарным нормам и пообещал ограничения.

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