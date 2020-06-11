- 12:42 Бизнес и политика не могут жить друг без друга: Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским
- 12:39 Криштиану Роналду нарушил карантин и тайно посетил родину: что известно
- 12:35 Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина в Испании
- 12:32 Рейтин Зеленского упал ниже 40%: опубликованы свежие данные
- 12:31 Страх голода превысил боязнь заболеть: стало известно о резкой перемене в отношении украинцев к карантину и коронавирусу
- 12:09 В Киеве на Осокорках нашли тело погибшего мужчины: полиция просит помощи
- 12:05 В оккупированном Алчевске остановили работу меткомбината
- 12:03 Наталия Орлянская: «Неизвестно, будет ли следующая годовщина. Так что стараюсь успеть о(т)хватить побольше жизни» (часть 15)
- 11:48 В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них
- 11:48 Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
- 11:46 Всю жизнь посвятил службе: стало известно о трагической гибели полковника ВСУ
- 11:34 Стало известно, сколько поездок в ЕС совершили украинцы за три года безвиза
Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
В Украине за последние сутки зафиксировали рекордные 689 случаев заражения коронавирусом. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский привел данные, которые объясняют увеличение числа инфицированных. Причиной роста пациентов с COVID-19 эксперт считает увеличение проведенных ПЦР-тестирований.
«9 июня — за предыдущие сутки проведено 6359 ПЦР-тестов, 394 новых случаев. Результативных тестов 6,2%. 10 июня — за предыдущие сутки проведено 8452 ПЦР-тестов, 525 новых случаев. Результативных тестов 6,2%. 11 июня — за предыдущие сутки проведено 10 569 ПЦР-тестов, 689 новых случаев. Результативных тестов 6,5%», — пишет Вышлинский.
Он также опубликовал график, в котором отражена доля результативных тестов за предыдущие 7 дней по областям.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с безответственным отношением украинцев к санитарным нормам и пообещал ограничения.1018
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
Страх голода превысил боязнь заболеть: стало известно о резкой перемене в отношении украинцев к карантину и коронавирусу
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..