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Степанов заговорил о новых ограничениях из-за резкого всплеска коронавируса в Украине
После того, как в Украине зафиксировали рекордный скачок количества заболевших COVID-19 — за минувшие сутки диагноз подтвердили у 689 человек — в Минздраве заговорили о введении «определенных мер».
На брифинге руководитель Минздрава Максим Степанов, заявив, что суточный рост заболеваемости связан с безответственным отношением украинцам к санитарным нормам, отметил, что министерство будет предлагать «определенные мероприятия». Правда, какие именно меры имеются в виду, он не уточнил.
Посетовав на то, что многие украинцы после очередного этапа смягчения карантинных мер подумали, что «угрозы COVID-19 больше нет», Степанов напомнил, что карантин ослаблен, а не отменен, и что люди должны быть ответственными и заботиться о своем здоровье и здоровье близких.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 10 июня вступили в силу решения о смягчении карантинных мер, в частности, разрешили работу баз отдыха и санаториев. Правда, только в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это позволяет.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».699
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