Степанов заговорил о новых ограничениях из-за резкого всплеска коронавируса в Украине

Украина

После того, как в Украине зафиксировали рекордный скачок количества заболевших COVID-19 — за минувшие сутки диагноз подтвердили у 689 человек — в Минздраве заговорили о введении «определенных мер».

На брифинге руководитель Минздрава Максим Степанов, заявив, что суточный рост заболеваемости связан с безответственным отношением украинцам к санитарным нормам, отметил, что министерство будет предлагать «определенные мероприятия». Правда, какие именно меры имеются в виду, он не уточнил.

Посетовав на то, что многие украинцы после очередного этапа смягчения карантинных мер подумали, что «угрозы COVID-19 больше нет», Степанов напомнил, что карантин ослаблен, а не отменен, и что люди должны быть ответственными и заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 10 июня вступили в силу решения о смягчении карантинных мер, в частности, разрешили работу баз отдыха и санаториев. Правда, только в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это позволяет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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