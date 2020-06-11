Украина

Коронавирус вспыхнул с новой силой: за сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19

В Украине, где на утро 11 июня подтверждено 29 070 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки появилось почти 700 новых инфицированных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордный показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии — 689 новых больных коронавирусной болезнью, передает Центр общественного здоровья Минздрава.

Сутками ранее заболели 525 человек.

За 10 июня 372 пациента выздоровели, 21 больной умер.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 29 070 заболевших, 13 141 выздоровевших и 854 умерших.

Напомним, с 10 июня в стране стартовал очередной этап смягчения карантина. При этом Киев и шесть областей, по показателям Минздрава, не готовы к ослаблению ограничений.

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