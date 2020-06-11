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Коронавирус вспыхнул с новой силой: за сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19
В Украине, где на утро 11 июня подтверждено 29 070 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки появилось почти 700 новых инфицированных COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордный показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии — 689 новых больных коронавирусной болезнью, передает Центр общественного здоровья Минздрава.
Сутками ранее заболели 525 человек.
За 10 июня 372 пациента выздоровели, 21 больной умер.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 29 070 заболевших, 13 141 выздоровевших и 854 умерших.
Напомним, с 10 июня в стране стартовал очередной этап смягчения карантина. При этом Киев и шесть областей, по показателям Минздрава, не готовы к ослаблению ограничений.502
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Коронавирус вспыхнул с новой силой: за сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19
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