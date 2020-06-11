Украина

Страх голода превысил боязнь заболеть: стало известно о резкой перемене в отношении украинцев к карантину и коронавирусу

Решение о выходе Украины из карантина, очередной этап послабления которого вступил в силу с 10 июня, принято с учетом социологии, а не эпидемиологических или экономических показателей.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

«В начале карантина, как показывали опросы, страх заболеть был существенно выше страха голода и нужды. По мере того, как закрывались предприятия, сокращались зарплаты, сотрудники массово отправлялись в отпуск „за свой счет“, росло число безработных, а семейные сбережения стремительно таяли, опросы показывали постепенное изменение соотношения этих двух страхов», — утверждает Валерий Пекар.

Он также отметил, что аналитики предупреждали, что правительство начнет выход из карантина, как только страх нужды и голода превысит страх заболеть. Так, собственно, и произошло.

Полный текст интервью с Валерием Пекарем о том, как сильно пандемия коронавируса задела украинский бизнес и сколько времени ему может понадобиться для восстановления, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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