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Здоровье и медицина

Новый этап смягчения карантина в Украине: что разрешено с 10 июня

8:40 10 июня 2020
КПВВ

В среду, 10 июня, в Украине начался промежуточный этап ослабления карантинных ограничений.

С этого дня в зоне проведения Операции объединенных сил должна частично возобновиться работа контрольных пунктов въезда-выезда через линию разграничения. Но оккупанты отказались открывать КПВВ.

Также возобновят работу базы и дома отдыха, санатории — в регионах, которые соответствуют критериям для смягчения карантина.

При этом пока не открывают детские лагеря — решение по ним будет приниматься отдельно, так как в этих заведениях есть риск вспышки кишечных инфекций.

С 10 июня смогут открыться первые культурные учреждения. Но массовые мероприятия в таких заведениях пока будут проходить с ограничениями. Под запретом остаются фан-зоны.

Ранее сообщалось, что растет число областей, которые пока не готовы к смягчению карантина.

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