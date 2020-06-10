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Новый этап смягчения карантина в Украине: что разрешено с 10 июня
В среду, 10 июня, в Украине начался промежуточный этап ослабления карантинных ограничений.
С этого дня в зоне проведения Операции объединенных сил должна частично возобновиться работа контрольных пунктов въезда-выезда через линию разграничения. Но оккупанты отказались открывать КПВВ.
Также возобновят работу базы и дома отдыха, санатории — в регионах, которые соответствуют критериям для смягчения карантина.
При этом пока не открывают детские лагеря — решение по ним будет приниматься отдельно, так как в этих заведениях есть риск вспышки кишечных инфекций.
С 10 июня смогут открыться первые культурные учреждения. Но массовые мероприятия в таких заведениях пока будут проходить с ограничениями. Под запретом остаются фан-зоны.
Ранее сообщалось, что растет число областей, которые пока не готовы к смягчению карантина.187
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...