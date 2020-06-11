История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады

Политика

В четверг, 11 июня, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил об уходе из Верховной Рады — это произошло на брифинге в Мариинском парке. При этом присутствие в партии Вакарчук собирается сохранить.

«Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение», — заявил он.

По словам Вакарчука, в дальнейших планах у него реализация «большого образовательного проекта». Но детали пока раскрывать не стал.

Как сообщает LB.ua, решение об уходе возникло в результате совпадения ряда факторов. Так, в партии возникли противоречия по поводу отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, когда Вакарчук не стал подписывать проект постановления за отставку министра.

А после избрания главой партии «Голос» Киры Рудык, по словам депутатов, Вакарчук отстранился от парламентской и партийной жизни.

В партии также есть мнение, что решение Вакарчука связано с приближением местных выборов: «часть наших полагают, что „Голосу“ необходимо более жесткое позиционирование, и позиции Славы этому препятствуют».

Членам «Голоса» объявили о решении Вакарчука утром в четверг, 11 июня. Причем перед заседанием фракции нардепов попросили, чтобы предотвратить утечку информации, сдать мобильные телефоны, часы и планшеты.

Стоит отметить, что Вакарчук уже второй раз складывает мандат нардепа. В 2007 году он прошел в Раду по спискам партии «Наша Украина — Народная самооборона», однако через год добровольно сложил полномочия.

Ранее сообщалось, что Вакарчук показал свою декларацию о доходах за 2019 год.

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