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Вакарчук ушел с поста главы партии "Голос" (видео)
Святослав Вакарчук, который ранее оказался в центре внимания после отдыха в Таиланде, покинул пост председателя партии «Голос». Такое решение было принято на съезде партии в среду, 11 марта.
Об изменениях в руководстве «Голоса» Вакарчук объявил в видеообращении.
Новым председателем выбрали Киру Рудик, которую ее предшественник назвал «лучшим управленцем» команды.
«Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии „Голос“ избрал новым главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик», — сказал Вакарчук.
По его словам, он сам будет продолжать работать в парламенте и строить партию.
Кира Рудик была избрана в Раду по списку «Голоса» (№ 3). В настоящее время является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации.
Как сообщали «ФАКТЫ», фракция «Голос» устроила демарш в Раде во время голосования за Кабмин Дениса Шмыгаля.
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