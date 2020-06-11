Общество и люди

Индонезиец развелся спустя три дня после свадьбы, обнаружив, что женился на мужчине (фото, видео)

31-летний житель Индонезии по имени Мух познакомился в соцсети Facebook с девушкой по имени Мита. Они начали переписываться, а потом встретились лично. Мух влюбился с первого взгляда, найдя Миту «красивой и грациозной». Уже спустя около месяца после знакомства он сделал ей предложение руки и сердца, которое было немедленно принято. Родители жениха по традиции доставили в дом Миты солидный по местным меркам выкуп за невесту — 20 миллионов рупий (около 1430 долларов).

Пара сыграла свадьбу 2 июня в городе Кедири. 25-летняя Мита на церемонии была с лицом, закрытым покрывалом, однако гости сочли ее очень милой. Никто ничего не заподозрил.

В первую брачную ночь молодая жена отказалась выполнять свои супружеские обязанности. Мух не особенно расстроился, полагая, что это обычное дело, и что в любимой говорит ее девичья стыдливость. Однако, когда это повторилась на вторую, а потом и на третью ночь, мужчина почувствовал неладное. Мита тем временем сбежала из дома. Мух, пытаясь вернуть жену, начал наводить справки и, разыскав ее адрес, выяснил, что на самом деле там зарегистрирован мужчина по имени Мит. Дальнейшее расследование показало, что Мита и Мит были одним и тем же лицом.

Как пишет издание Indozone, сердце индонезийца было разбито. Он подал на развод и пожаловался в полицию. Фальшивую жену арестовали.

Продлившийся трое суток брак Муха и Миты стал самым коротким в истории провинции.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», похожая история произошла в Уганде. Местный имам женился на девушке, которая оказалась переодетым мужчиной-аферистом.





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