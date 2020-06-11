Происшествия

Экс-министра Кожару снова отправили под арест и назначили новый залог

Киевский апелляционный суд принял решение по жалобе прокуратуры на уменьшение суммы залога бывшему министру Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена Старицкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, суд удовлетворил жалобу. В результате утратило силу решение уменьшить с 14 млн до 2 млн сумму залога Леониду Кожаре, которое ранее принял Шевченковский районный суд Киева. Бывшего министра арестовали прямо в зале суда. Но он сможет снова выйти под залог, если внесет 14 млн грн.

Напоминаем, после снижения суммы залога до 2 млн грн бывший министр сразу внес деньги и вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что бывшего министра времен Януковича Кожару задержали только 25 марта, хотя тело Старицкого обнаружили еще 21 февраля.

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