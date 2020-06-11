В каких случаях коммунальщики могут отключить должнику воду или отопление: советы юриста

Деньги

Действующий уже несколько месяцев карантин негативно отразился не только на благосостоянии граждан, многие из которых потеряли работу, но и на уровне оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. Поэтому коммунальщики начали искать альтернативные способы борьбы с должниками. В частности, уже заключаются договоры с коллекторскими компаниями, которые займутся «работой» с неплательщиками. В предыдущей статье эксперты рассказали, как, согласно действующему законодательству, может проводиться взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги. А теперь давайте разберемся, могут ли поставщики жилищно-коммунальных услуг отключать конкретным должникам воду, отопление или электроэнергию и как это происходит в Украине и других странах.

«На период действия карантина запрещается насчитывать и взыскивать неустойку и пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг»

Но для начала стоит напомнить, что в условиях карантина действуют определенные льготные условия для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и не способных своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

«Чтобы уберечь граждан и не создавать панику, законодатель принял «антикоронавирусний» закон (№ 530-IX), который запрещает начислять штрафы и пеню за просрочку по оплате коммунальных услуг на период карантина и в течение еще 30 дней после, — рассказала «ФАКТАМ» адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. — Кроме того, запрещено прекращать предоставление таких услуг гражданам Украины в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме. Также нельзя принудительно выселять из квартиры, дома и принудительно взыскивать недвижимость, которая является личной собственностью, в порядке выполнения решений судов при взыскании задолженности за коммунальные услуги.

Кроме того, закон запрещает принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг из комнат, квартир в домах государственного, общественного жилищного фонда и фонда социального предназначения.

Тем не менее карантин рано иди поздно закончиться, и долги за коммунальные услуги придется погашать".

Но людей в первую очередь интересует, могут ли отключить конкретному должнику, например, воду или отопление?

«На сегодняшний день в законодательстве Украины нет нормы, которая давала бы право взыскателям отключать должника от коммунальных услуг, — сообщил „ФАКТАМ“ управляющий партнер юридической фирмы „Горецкий и Партнеры“ Олег Горецкий. — Взыскатель имеет право обратиться в суд с требованием о выплате задолженности. И лишь после того, как решение вступит в законную силу, а выполнено не будет, он получит право отключить должника от конкретных услуг».

«Чтобы отключить должнику воду, достаточно иметь сварочный аппарат»

Однако, оказывается, в этом вопросе есть немало нюансов, не только юридических, но и технических, которые все же дают возможность оставить должника без воды или отопления.

«Юридически отключить должника от услуги можно, однако на практике такое выполнить получается не всегда, — считает Екатерина Анищенко. — Электричество в этом вопросе наиболее простая проблема: отключается точечно и безболезненно для остальных. А вот перекрыть теплоснабжение в конкретной квартире достаточно сложно, и это не имеет особого смысла.

Что касается отключения должника от водоснабжения, то для этого достаточно иметь сварочный аппарат, как утверждают сами же сотрудники водоканала. Методов наработано немало. Чаще применяется метод «Аква-стоп», который стал возможным благодаря устройствам «Спрут» и «Зигзаг». Эти устройства работают по принципу медицинского зонда: в подвале обрезают трубу общего стояка и туда запускают зонд, оснащенный видеокамерой. На экране телевизора работники водоканала фиксируют, где расположен водопроводный вход в квартиру неплательщика, и вслед за видеокамерой запускают заглушку, перекрывающую трубопровод. С должниками, проживающими на первых этажах, еще проще: необходимо только перерезать трубу и установить заглушки.

Однако тут возникают юридические противоречия. В Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах» четко сказано, что отключение домов от теплоснабжения, холодной воды и стоков запрещено в связи с настоятельной необходимостью поддержания в зданиях нормального санитарно-гигиенического состояния. Следовательно, сотрудники коммунальных предприятий нарушают закон. В то же время стоит помнить, что зачастую такие предприятия являются субъектами предпринимательской деятельности, в уставах которых записано, что органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в их финансовую и хозяйственную деятельность, к которой относится и отключение воды. Таким образом, подобные действия не выходят за рамки дозволенного.

Если коммунальные услуги все-таки отключили за неуплату, вернуть их в свои квартиры вы сможете только после погашения задолженности и оплаты повторного включения (около 350 гривен).

Впрочем, есть положительная судебная практика в данном вопросе. Ведь согласно ч. 3 ст. 16 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», коммунальные услуги предоставляются потребителю бесперебойно, кроме отдельных исключений, к числу которых не отнесено наличие у потребителей задолженности за предоставленные услуги. Правилами пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины предусмотрено отключение от водоснабжения только в случае самовольного присоединения к системам централизованного водоснабжения и водоотвода.

Суд отметил, что законодательством не предусмотрено право исполнителя услуг прекратить водоснабжение в случае его несвоевременной оплаты потребителем. Также апелляционный суд указал, что вопрос взыскания с истца задолженности может быть предметом отдельного иска. Соответствующее постановление по делу № 751/2004/19 Черниговский апелляционный суд принял 14 июня 2019 года.

Однако, согласно ст. 26 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», исполнитель коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа) имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей коммунальной услуги ее потребителю независимо от выбранной модели организации договорных отношений в случае непогашения в полном объеме задолженности за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней со дня получения потребителем предупреждения от исполнителя. Такое предупреждение направляется потребителю не ранее следующего рабочего дня после истечения предельного срока оплаты коммунальной услуги, определенного законодательством или договором о предоставлении соответствующей коммунальной услуги.

Ограничение (прекращение) предоставления соответствующей коммунальной услуги осуществляется исполнителем в присутствии представителя лица, которое проводит техобслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома, лиц, обеспечивающих предоставление соответствующей коммунальной услуги, а также управляющего или должностного лица объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Неявка указанных лиц, которые заранее были предупреждены исполнителем о времени, не станет препятствием для осуществления исполнителем ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги потребителю.

Совладельцы, управляющий или представитель ОСМД, а также лицо, осуществляющее техническое обслуживание внутренних систем многоквартирного дома, обязаны обеспечить доступ исполнителя к таким системам для реализации права на ограничение (прекращение) предоставления соответствующей коммунальной услуги жильцу.

Услуга восстанавливается в полном объеме в течение следующего дня с даты погашения задолженности за фактически потребленные услуги или с даты заключения соглашения о реструктуризации долга. Ограничение (прекращение) предоставления коммунальных услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа осуществляется в соответствии с законами, регулирующими эти сферы.

Таким образом, чтобы ограничить (прекратить) предоставление коммунальной услуги при наличии задолженности, сотрудник коммунальной службы может и не иметь решение суда", — отметила адвокат.

«В Великобритании, Германии, Франции распространена практика отключения воды и электричества, а штрафы за неуплату очень большие»

Кстати, весьма любопытно: а как в развитых странах происходит взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги и отключение от них неплательщиков?

«Что касается более развитых европейских стран, то там, в отличие от Украины, коммунальные компании работают в условиях жесткой конкуренции, — рассказала Екатерина Анищенко. — В большинстве стран Евросоюза жильцы многоквартирных домов сами выбирают тех поставщиков услуг, которые предлагают более выгодные тарифы. При этом все поставщики имеют равный доступ к коммунальным сетям, принадлежащим государству. Монополизация на рынке не допускается.

Цены на жилищно-коммунальные услуги регулирует государство. Исключение составляют лишь некоторые энергоносители, в частности, электричество и газ — их стоимость зависит от биржевых торгов.

В Великобритании, Германии, Франции распространена практика отключения воды и электроэнергии, а штрафы за неуплату чрезвычайно большие. Причем достаточно просрочить лишь на несколько дней. «Неотключаемых» должников там нет в принципе.

Кстати, в ряде стран действует автоматическая система оплаты: каждый месяц с вашего счета списывают нужную сумму. Это удобно, так как вам не нужно думать о том, оплатили вы «коммуналку» или нет", — подытожила Анищенко.

Стоит напомнить, что 20 мая Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг. В частности, данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» относительно возможности доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца или пользователя для ограничения или прекращения предоставления коммунальной услуги.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФОТО»

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