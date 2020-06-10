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Принц Филипп празднует 99-летие: как проведут этот день королева Елизавета и ее муж (фото)

10 июня супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, празднует 99-летие. День рождения пройдет очень скромно, без всяких торжеств, так как Его Высочество не любит лишней суеты. Да и карантин все еще не позволят устраивать пышные мероприятия.

Как сообщили английским СМИ дворцовые инсайдеры, Филипп и 94-летняя Елизавета отметят этот день вдвоем в Виндзорском замке, где они самоизолировались в марте. Супруги устроят совместный праздничный обед. Принц пообщается с детьми, внуками и правнуками по видеосвязи.

Члены семьи также по традиции разместят свои поздравления в соцсетях.

Букингемский дворец также опубликовал новый официальный портрет принца Филиппа и королевы Елизаветы, который был сделан на прошлой неделе. На нем они позируют на фоне Виндзорского замка. Принц выглядит элегантно в темно-синем блейзере и при галстуке. Ее Величество выбрала цветастое платье от ее любимого дизайнера и портнихи Анджелы Келли. Наряд украшает знаменитая брошь в виде сердца «Куллинан V». В центре ее сияет 18,8-каратный бриллиант — один из крупных осколков легендарного «Куллинана». Ккрупнейший в мире алмаз был найден в Южной Африке в 1905 году. Он весил 3106,75 карата (621,35 грамма) и был расколот на части.

Филипп Маунтбеттен, принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, женился на наследнице британского престола принцессе Елизавете 20 ноября 1947 года. У пары родилось четверо детей — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. С 1952 года, когда Елизавета взошла на престол, Филипп полностью посвятил себя служению британской короне.

В мае 2017 года Букингемский дворец объявил, что герцог Эдинбургский с осени перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи. С 1952 года принц Филипп провел 22 219 сольных королевских мероприятий.

Отмечается, что за последние годы три месяца, проведенные супругами вместе в Виндзорском замке, — самый длительный период их проживания под одной крышей. После своей отставки Филипп большую часть времени проводит в коттедже на территории поместья Сандрингем. А Елизавета в основном живет в Букингемском дворце, регулярно посещая также Виндзор.

Филипп в настоящее время занимает третье место в списке долгожителей британской монархии — после тетушки Елизаветы II принцессы Алисы, герцогини Глостерской, которая умерла в возрасте 102 лет в октябре 2004 года, и королевы-матери Елизаветы, скончавшейся в 101 год в марте 2002-го.

В декабре прошлого года, как сообщали «ФАКТЫ», принц Филипп попал в больницу.

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