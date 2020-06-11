- 17:49 Тела пришлось вырезать из машин: в жуткой аварии на трассе Житомир — Черновцы погибли три человека
- 17:36 Богдан заявил, что Зеленский бросает страну в хаос, и назвал власть посмешищем
- 17:01 Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
- 17:00 По делу Ефремова начали таинственно исчезать улики
- 16:48 Не время: Шмыгаль объяснил, почему Украина пока отказалась от приватизации крупных предприятий
- 16:23 ЦИК утвердила замену Ткаченко в Раде: что известно о Денисе Маслове
- 16:17 Египет и Израиль сообщили, когда откроются для иностранных туристов
- 16:11 Едва начавшееся лето установило в Киеве уже два температурных рекорда
- 15:33 "Это действует убийственно": в ЕС указали Зеленскому на важный момент в его поведении
- 15:31 В ногу со временем: королева Елизавета впервые приняла участие в публичной видеоконференции
- 15:30 НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
- 15:30 ЦИК разрешил украинцам без прописки участвовать в выборах
Лилия Ребрик заинтриговала фото в свадебном платье
Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, открывшая пляжный сезон и показавшая фигуру в купальнике, заинтриговала поклонников фото в свадебном платье. Она опубликовала на своей странице в Insnstagram снимок, на котором позирует в образе невесты. Ведущая канала «Украина» объяснила, что наряд она примерила на съемочной площадке нового проекта. Ребрик сообщила, что впервые после карантина приступила к работе в кино и раскрыла закулисные подробности процесса.
«Начались съемки второго сезона „Великі вуйки“! Я уже немного отошла от эйфории от возвращения к работе, собралась с мыслями и готова делиться секретами. Серии снимаются в разнобой. Например, вчера мы снимали первую и последнюю», — раскрыла подробности ведущая «Ранку з Україною».
Она также призналась, что сложнее всего сниматься в комедиях. «Чем серьезнее ты играешь сцену, тем смешнее она получается», — говорит актриса.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Соня Кей на карантине вышла замуж.
Также Виктор Павлик женился на своей молодой помощнице Екатерине Репяховой.182
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Тела пришлось вырезать из машин: в жуткой аварии на трассе Житомир — Черновцы погибли три человека (фото, видео)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».