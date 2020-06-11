Лилия Ребрик заинтриговала фото в свадебном платье

Гламур

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, открывшая пляжный сезон и показавшая фигуру в купальнике, заинтриговала поклонников фото в свадебном платье. Она опубликовала на своей странице в Insnstagram снимок, на котором позирует в образе невесты. Ведущая канала «Украина» объяснила, что наряд она примерила на съемочной площадке нового проекта. Ребрик сообщила, что впервые после карантина приступила к работе в кино и раскрыла закулисные подробности процесса.

«Начались съемки второго сезона „Великі вуйки“! Я уже немного отошла от эйфории от возвращения к работе, собралась с мыслями и готова делиться секретами. Серии снимаются в разнобой. Например, вчера мы снимали первую и последнюю», — раскрыла подробности ведущая «Ранку з Україною».

Она также призналась, что сложнее всего сниматься в комедиях. «Чем серьезнее ты играешь сцену, тем смешнее она получается», — говорит актриса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Соня Кей на карантине вышла замуж.

Также Виктор Павлик женился на своей молодой помощнице Екатерине Репяховой.

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