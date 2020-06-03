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Украина

Помогут утеплиться: Украине выделят 300 млн евро кредита на энергоэффективность

6:25 3 июня 2020
Утепление зданий
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Украине должен запуститься еще один масштабный проект по внедрению энергоэффективности, то есть утеплению домов, ремонту отопительных систем и т. д.

На это позволяет надеяться факт подписания Европейским инвестиционным банком и Министерством развития общин и территорий Украины соглашения о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

«Грант EPTATF (Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи — ред.) способствует тесному сотрудничеству между ЕИБ и Украиной по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране. Проект улучшит условия жизни граждан Украины, обусловит существенную экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии», — заявил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Ожидается, что проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам. Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.

Проект повысит энергоэффективность 1 тыс. зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ.

В ведомстве указывают, что термомодернизация предусматривает установку современного энергоэффективного оборудования, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и т. д.

Кроме того, проект поможет предупредить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря кредитам от Европейского инвестиционного банка в Украине намерены достроить метро в Харькове, а также построить три транспортных развязки: две на трассе Киев — Одесса и еще одну — на трассе Киев — Чоп.

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