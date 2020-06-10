Деньги будут: МВФ одобрил программу помощи Украине

Украина

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), заседание которого, как и предполагалось, прошло 9 июня, одобрил новую программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов, рассчитанную на 18-месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда на его странице.

«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.

Кроме новой программы в Фонде дали оценку предыдущей программе сотрудничества с Украиной, принятой в 2015 году. Там отметили, что она помогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост, но не полностью ликвидировала основные уязвимости платежного баланса Украины.

В МВФ отметили, что политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах:

смягчении экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса;

обеспечении постоянной независимости Национального банка и гибкого обменного курса;

обеспечении финансовой стабильности при возмещении расходов по решениям банка;

продвижении ключевых мероприятий по борьбе с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.

Как известно, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» бывшим владельцам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что одним из пунктов меморандума с МВФ является продолжение пенсионной реформы.

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