- 01:48 Деньги будут: МВФ одобрил программу помощи Украине
- 01:15 Ляшко показал новорожденного сына
- 00:35 Оккупанты отказались возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе
- 00:23 Александр Гвоздик неожиданно завершил карьеру – СМИ
- 09.06 23:55 "Все очень плохо": Комаровский объяснил, почему не стоит посещать тренажерные залы
- 09.06 23:19 Подозревают убийство: в деле о гибели украинской журналистки в Таиланде новый поворот
- 09.06 23:02 По Тернопольщине прогулялся смерч: в сети делятся видео необычного явления
- 09.06 22:44 15-летних хулиганок, сушивших одежду на Вечном огне в Николаеве, заставили извиниться на камеру
- 09.06 22:31 Обошлось без ультиматумов: как Россия отреагировала на участие переселенцев в работе ТКГ
- 09.06 22:10 Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
- 09.06 21:59 Суд в Киеве принял решение по генералу Шайтанову, подозреваемому в госизмене
- 09.06 21:45 Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП
Деньги будут: МВФ одобрил программу помощи Украине
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), заседание которого, как и предполагалось, прошло 9 июня, одобрил новую программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов, рассчитанную на 18-месяцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда на его странице.
«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.
Кроме новой программы в Фонде дали оценку предыдущей программе сотрудничества с Украиной, принятой в 2015 году. Там отметили, что она помогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост, но не полностью ликвидировала основные уязвимости платежного баланса Украины.
В МВФ отметили, что политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах:
смягчении экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса;
- обеспечении постоянной независимости Национального банка и гибкого обменного курса;
- обеспечении финансовой стабильности при возмещении расходов по решениям банка;
- продвижении ключевых мероприятий по борьбе с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.
Как известно, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» бывшим владельцам.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что одним из пунктов меморандума с МВФ является продолжение пенсионной реформы.19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.