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Гнил заживо, а кошки ели его диван: открылись жуткие обстоятельства смерти известного актера

20:48 11 июня 2020
Числов

Советский и российский актер кино и ТВ Александр Числов, которого похоронили почти год назад, последние месяцы своей жизни провел в жутких условиях.

Об этом кп.ру рассказала адвокат Майя Сандлер, которая представляет интересы 83-летней мамы Числова Валентины Александровны.

Оказалось, родственники никак не могут поделить наследство. На квартиру, которую Числов завещал племяннице, претендуют мать и племянник. Они собираются оспаривать завещание в суде.

Эта небольшая квартира в московском панельном доме могла бы стать пристанищем для 83-летней Валентины Александровны, которой негде жить, отмечает адвокат.

Числов

На фото — Числов с матерью

Дом у старушки сгорел, ее приютила племянница Светлана — та самая, которую Числов упомянул в завещании. Но, по словам Валентины Александровны, Светлана ее била, поэтому пришлось уехать к племяннику.

«Бабулечка мне рассказала, что Светлана ее поколачивала. Якобы даже в день похорон Числова пнула бабушку так, что та еле устояла на ногах», — говорит адвокат.

Она также рассказала жуткие вещи о том, как Светлана «ухаживала» за дядей.

«В 2017 году Александр действительно написал завещание, но при каких чудовищных обстоятельствах… Соседи Числова рассказывали, что последние месяцы своей жизни он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: „Я умираю, мне страшно, спасите меня!“ В квартире была вонь и грязь… Кошки от голода обглодали поролон его дивана», — отмечает Сандлер.

Она говорит, что Светлана спаивала дядю. «Есть свидетели, которые рассказали, что племянница актера не кормила его, не мыла. С его счетов, как выяснилось, пропали деньги… Куда они пропали, кто их снял? Это предстоит выяснить следствию. По слухам, Светлана два раза в неделю приходила к больному дяде и приносила не еду, а „чекушку“ водки, хотя он умолял накормить его», — утверждает адвокат матери артиста.

Числов

На фото — Числов с племянницей и другом Денисом Сердюковым

Она также добавила, что Числов за четыре месяца до смерти оформил еще и договор купли-продажи этой квартиры в пользу племянницы, после чего та начала делать все, чтобы он быстрее умер.

Пока квартира арестована, суд должен решить, кому она принадлежит.

Отметим, что умер Числов от пневмонии. По слухам, у него диагностировали ВИЧ. После его смерти племянница собирала деньги, чтобы похоронить дядю.

Напомним, ранее звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная заявила, что ее хотят отравить.

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