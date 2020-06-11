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Украина

У Медведчука рассказали, сколько реально акций "плюсов" на руках у Марченко

23:10 11 июня 2020
медведчук марченко

Юристы народного депутата Виктора Медведчука прояснили ситуацию с владением его семьей долей телеканала «1+1». Как объяснил адвокат Игорь Кириленко, на сегодня супруга Медведчука, телеведущая Оксана Марченко имеет в собственности 8,22% акций телеканала «1+1» и 8,17% акций телеканала «ТЕТ».

Согласно разъяснению юриста, инвестиционная компания «Гармония», ранее принадлежавшая Медведчуку, еще с 2012 года через цепочку зарубежных фирм-посредников владела долей телеканала «1+1» и телеканала «ТЕТ». В 2016 году «Гармония» перешла от Медведчука в собственность к Марченко, а с ней соответственно и контроль над акциями телеканалов.

Напомним, летом 2019 года соратник Виктора Медведчука политик и бизнесмен Тарас Козак присоединил к своим активам телеканал ZIK и пообещал, что указанный канал вместе с «112 Украина» и NewsOne станут частью одного большого медиахолдинга.

Фото oksana.marchenko.tv

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