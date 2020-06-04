Украина

На Днепр обрушился сильный ливень с градом: в сети показали впечатляющие фото и видео

В четверг, 4 июня, на Днепр обрушилась стихия — по всему городу прокатилась гроза. А в некоторых районах жители видели крупные градины.

На улице Титова градины размером с перепелиное яйцо и крупнее громко барабанили по подоконнику, передает «Днепр оперативный».

Очевидцы отмечают, что град шел недолго и не успел натворить беды.

А в Закарпатье град, который выпал неделю назад, уничтожил будущий урожай.

Напомним, синоптики в ближайшие дни обещают потепление, но с дождями и градом.

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