26.59 / 26.81 29.53 / 29.99
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Днепр обрушился сильный ливень с градом: в сети показали впечатляющие фото и видео

18:00 4 июня 2020
град

В четверг, 4 июня, на Днепр обрушилась стихия — по всему городу прокатилась гроза. А в некоторых районах жители видели крупные градины.

На улице Титова градины размером с перепелиное яйцо и крупнее громко барабанили по подоконнику, передает «Днепр оперативный».

Очевидцы отмечают, что град шел недолго и не успел натворить беды.

А в Закарпатье град, который выпал неделю назад, уничтожил будущий урожай.

Напомним, синоптики в ближайшие дни обещают потепление, но с дождями и градом.

326

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазин

На Полтавщине мужчина сжег заживо бывшую жену в магазине: детали и фото с места трагедии

дом

Смерть ребенка в нелегальном детсаду в Запорожье: в сети показали шокирующее видео с камер наблюдения

Эрмин де Клермон-Тоннер

Французская принцесса и телезвезда разбилась на мотоцикле и находится в коме

Даша Ульянова

Победительница "Холостяка" Даша призналась, почему не снимает кольцо от Макса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер