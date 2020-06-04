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На Днепр обрушился сильный ливень с градом: в сети показали впечатляющие фото и видео
В четверг, 4 июня, на Днепр обрушилась стихия — по всему городу прокатилась гроза. А в некоторых районах жители видели крупные градины.
На улице Титова градины размером с перепелиное яйцо и крупнее громко барабанили по подоконнику, передает «Днепр оперативный».
Очевидцы отмечают, что град шел недолго и не успел натворить беды.
А в Закарпатье град, который выпал неделю назад, уничтожил будущий урожай.
Напомним, синоптики в ближайшие дни обещают потепление, но с дождями и градом.326
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Смерть ребенка в нелегальном детсаду в Запорожье: в сети показали шокирующее видео с камер наблюдения
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!