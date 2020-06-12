Общество и люди

Два врача совратили пациентку во время приема, она не стала молчать

Не совсем честные и добросовестные медики встречаются не только в больницах Великобритании, но и в Индии.

Об одном из случаев с участием таких «врачей» рассказывает издание India Today.

Сообщается, что 5 июня в штате Уттар-Прадеш привлекательная пациентка подверглась сексуальному насилию со стороны докторов во время приема.

Ввиду строгих местных законов морали 25-летняя девушка пришла на осмотр вместе с матерью и братом, которые остались сидеть в приемной.

Когда девушка вошла в кабинет, «опытный» доктор и его более молодой коллега вынудили ее раздеться якобы для осмотра, а затем начали делать недвусмысленные предложения, после чего применили силу.

Все это время родственники девушки находились в приемной.

Покинув кабинет, девушка находилась в подавленном состоянии и не решилась рассказать о случившемся, боясь осуждений со стороны брата.

Только дома она поговорила откровенно с матерью, и та решила не скрывать правду о случившемся.

Прежде всего, родственники девушки явились в больницу и избили горе-докторов, а затем заявили на них в полицию.

Когда правоохранители открыли на медиков дело, те бросились в бега, покинув город.

Подавая в СМИ объявление о поиске негодяев, правоохранители призвали девушек не скрывать случаев насилия, которым подвергаются, ведь только угроза наказания может заставить потенциальных насильников обуздать свои недобрые чувства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском городе Самара 60-летний врач-анестезиолог одной из клиник изнасиловал 32-летнюю светскую львицу Эрику, а когда она заявила на него в полицию, решил вымолить прощение при помощи … шоколадки.

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