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Два врача совратили пациентку во время приема, она не стала молчать
Не совсем честные и добросовестные медики встречаются не только в больницах Великобритании, но и в Индии.
Об одном из случаев с участием таких «врачей» рассказывает издание India Today.
Сообщается, что 5 июня в штате Уттар-Прадеш привлекательная пациентка подверглась сексуальному насилию со стороны докторов во время приема.
Ввиду строгих местных законов морали 25-летняя девушка пришла на осмотр вместе с матерью и братом, которые остались сидеть в приемной.
Когда девушка вошла в кабинет, «опытный» доктор и его более молодой коллега вынудили ее раздеться якобы для осмотра, а затем начали делать недвусмысленные предложения, после чего применили силу.
Все это время родственники девушки находились в приемной.
Покинув кабинет, девушка находилась в подавленном состоянии и не решилась рассказать о случившемся, боясь осуждений со стороны брата.
Только дома она поговорила откровенно с матерью, и та решила не скрывать правду о случившемся.
Прежде всего, родственники девушки явились в больницу и избили горе-докторов, а затем заявили на них в полицию.
Когда правоохранители открыли на медиков дело, те бросились в бега, покинув город.
Подавая в СМИ объявление о поиске негодяев, правоохранители призвали девушек не скрывать случаев насилия, которым подвергаются, ведь только угроза наказания может заставить потенциальных насильников обуздать свои недобрые чувства.
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