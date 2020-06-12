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Помог карантин: немолодая сиделка бросила работу и получает сотни евро за свои фото
Введение карантина и остановка работы предприятий вынуждает многих людей по-новому взглянуть на жизнь и попытаться найти новое применение своим способностям. При этом поймать «ветер перемен» в свои паруса пытаются не только молодые неискушенные студентки, но и дамы и джентльмены более почтенного возраста.
Об одном из таких случаев рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на британское издание Mirror.
По его информации, 59-летняя Сандра Мария Брук в последние годы работала сиделкой. Когда выступавшая в роли работодателя социальная служба заявила ей о необходимости сокращения на время карантина штатов, женщина была немного расстроена, так как рассчитывала до пенсии получать невысокий, но стабильный доход.
К счастью, взрослая дочь посоветовала ей попытать счастья в Instagram и соцсети OnlyFans.
Брук завела страницу в марте, и к концу месяца за ее аккаунтом в Instagram следили пять тысяч человек. За три месяца количество ее читателей в Instagram выросло до 11 тысяч, а платные подписчики в OnlyFans стали приносить ей доход, втрое превышающие заработок сиделки.
Издание поясняет, что в социальной сети OnlyFans создатели контента (авторы фото) назначают ежемесячную плату, которую должны вносить подписчики за доступ к их постам. Поскольку эротический контент не запрещен, соцсеть пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников.
Сандра Мария Брук некоторое время не решалась постить фото, рассчитанные на аудиторию «18+», но дочь убедила ее сделать такой шаг.
В настоящее время большое количество ее подписчиков — моложе нее, в том числе и совсем юноши.
Сама Брук не считает их «извращенцами» или «странными людьми».
«Очевидно, я даю им то, что они хотят, — говорит она. — А в целом приятно, что есть фанаты, желающие платить за мои фото и обновлять свои подписки».
На свой «опыт» она советует обратить внимание другим людям, кто остался на время карантина без работы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в указанной социальной сети активно «работает» и экс-диснеевская мамочка Мейтленд Уорд: платные подписчики в OnlyFans приносят ей до 120 тысяч долларов в месяц.33
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