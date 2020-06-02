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Мир

Пандемия нипочем: перешедшая в порно актриса рассказала, как зарабатывает на карантине 120 тыс долларов в месяц

1:59 2 июня 2020
Мейтленд Уорд
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Оставившая в прошлом году образ диснеевской мамочки и начавшая сниматься в порнофильмах актриса Мейтленд Уорд поделилась с журналистами наблюдениями о том, как изменился мир порнофильмов за время пандемии, и как порноактрисам удается выживать в эти нелегкие времена.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Оказывается, что пандемия коронавируса лишь увеличила аудиторию пользователей OnlyFans.

По словам Уорд, фанаты, которые подписаны на ее аккаунт в сервисе OnlyFans, ежемесячно вносят определенную сумму, а актриса дает им доступ к снимкам и роликам порнографического характера.

К середине апреля у нее набралось уже более 15 тысяч подписчиков, и каждый платит ей по 7,99 доллара в месяц. Таким образом Уорд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, за последние пару месяцев все больше мужчин стали интересоваться возможностью приватных бесед, а не только откровенными фото и видео.

Еще один вид заработка — актриса регулярно проводит особые трансляции для подписчиков. В одной из них она голой готовила печенье.

Конечно, 120 тысяч долларов — не «докарантинные» сотни тысяч, которые она получала за съемки в фильмах, но «на самое необходимое хватает».

Напомним, что 43-летняя Уорд в октябре 2019 года официально объявила, что стала профессиональной порноактрисой и снялась в фильме для взрослых Drive. Ранее она была известна по роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снималась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с наступлением на мир коронавируса Уорд сообщила, что записанные откровенные видео для поклонников она продаст, а вырученные средства направит организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.

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