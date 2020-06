Оставившая в прошлом году образ диснеевской мамочки и начавшая сниматься в порнофильмах актриса Мейтленд Уорд поделилась с журналистами наблюдениями о том, как изменился мир порнофильмов за время пандемии, и как порноактрисам удается выживать в эти нелегкие времена.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Оказывается, что пандемия коронавируса лишь увеличила аудиторию пользователей OnlyFans.

По словам Уорд, фанаты, которые подписаны на ее аккаунт в сервисе OnlyFans, ежемесячно вносят определенную сумму, а актриса дает им доступ к снимкам и роликам порнографического характера.

К середине апреля у нее набралось уже более 15 тысяч подписчиков, и каждый платит ей по 7,99 доллара в месяц. Таким образом Уорд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, за последние пару месяцев все больше мужчин стали интересоваться возможностью приватных бесед, а не только откровенными фото и видео.

Еще один вид заработка — актриса регулярно проводит особые трансляции для подписчиков. В одной из них она голой готовила печенье.

Конечно, 120 тысяч долларов — не «докарантинные» сотни тысяч, которые она получала за съемки в фильмах, но «на самое необходимое хватает».

Напомним, что 43-летняя Уорд в октябре 2019 года официально объявила, что стала профессиональной порноактрисой и снялась в фильме для взрослых Drive. Ранее она была известна по роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снималась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».

I wore this for her and he got jealous pic.twitter.com/5lplmFSA8Q