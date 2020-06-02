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Пандемия нипочем: перешедшая в порно актриса рассказала, как зарабатывает на карантине 120 тыс долларов в месяц
Оставившая в прошлом году образ диснеевской мамочки и начавшая сниматься в порнофильмах актриса Мейтленд Уорд поделилась с журналистами наблюдениями о том, как изменился мир порнофильмов за время пандемии, и как порноактрисам удается выживать в эти нелегкие времена.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Оказывается, что пандемия коронавируса лишь увеличила аудиторию пользователей OnlyFans.
По словам Уорд, фанаты, которые подписаны на ее аккаунт в сервисе OnlyFans, ежемесячно вносят определенную сумму, а актриса дает им доступ к снимкам и роликам порнографического характера.
К середине апреля у нее набралось уже более 15 тысяч подписчиков, и каждый платит ей по 7,99 доллара в месяц. Таким образом Уорд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц.
Кроме того, за последние пару месяцев все больше мужчин стали интересоваться возможностью приватных бесед, а не только откровенными фото и видео.
Еще один вид заработка — актриса регулярно проводит особые трансляции для подписчиков. В одной из них она голой готовила печенье.
Конечно, 120 тысяч долларов — не «докарантинные» сотни тысяч, которые она получала за съемки в фильмах, но «на самое необходимое хватает».
Напомним, что 43-летняя Уорд в октябре 2019 года официально объявила, что стала профессиональной порноактрисой и снялась в фильме для взрослых Drive. Ранее она была известна по роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снималась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».
I wore this for her and he got jealous pic.twitter.com/5lplmFSA8Q— Maitland Ward Baxter (@MaitlandWard) May 14, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с наступлением на мир коронавируса Уорд сообщила, что записанные откровенные видео для поклонников она продаст, а вырученные средства направит организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.77
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