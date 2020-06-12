26.51 / 26.72 29.76 / 30.23
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Слишком хорошо подготовились: похоронные бюро Швейцарии столкнулись с переизбытком гробов

3:41 12 июня 2020
Похронные бюро

Когда Италия вышла на печальное первое место в мире по числу умерших от COVID-19, в находящейся по соседству Швейцарии началась паника: к усилению пандемии стали готовиться частные лица и компании, включая похоронные бюро.

Последние, как пишет The Local, пытались запастись гробами, чтобы подготовиться к всплеску смертей.

В то же время введенный вовремя карантин и эффективные действия властей позволили стране избежать страшных последствий COVID-19: инфицированными оказались более 30 тысяч человек, а 1675 умерли.

И даже несмотря на то, что и сейчас в Швейцарии коронаинфекция отнимает одну-две жизни в день, это намного меньше ожидавшихся цифр.

В итоге похоронные бюро оказались «заваленными» заказанными «про запас» гробами.

К примеру, директор одного из похоронных бюро Кевин Хугенин утверждает, что в начале эпидемии его компания заказала 400 гробов, хотя обычно на их складе хранится не более 40 гробов.

«Чтобы их разместить, понадобится целый тренажерный зал», — говорит руководитель другого агентства Бени Хочули.

Теперь похоронные бюро столкнулись с дилеммой: нести дополнительные убытки в связи с необходимостью хранения «лишних» гробов или передать их безвозмездно в одну из стран, которые становятся эпицентром пандемии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пандемия коронавируса, которая вначале года после Китая охватила Европу и унесла большое количество жизней в Италии и Испании, перемещается на американский континент. По данным ВОЗ, теперь эпицентром пандемии COVID-19 стали Южная и Северная Америки.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Элизабет Херли

Элизабет Херли отметила 55-летие жизнерадостным снимком из ванной

Степанов Максим

Напомнит о себе очень сильно: в Минздраве оценили возможность второй волны пандемии

Паспорт Украины

Никаких паспортов РФ: стало известно, кто не сможет получить двойное гражданство

Индийская девушка

Два врача совратили пациентку во время приема, она не стала молчать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер