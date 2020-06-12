Украина

Напомнит о себе очень сильно: в Минздраве оценили возможность второй волны пандемии

Рекордный скачок количества заболевших COVID-19 в течение предыдущих суток показывает, что украинцы могут столкнуться со второй волной коронавируса очень скоро, если попытаются игнорировать его существование.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно», — пояснил Степанов.

Напомним, во время брифинга накануне руководитель Минздрава Максим Степанов посетовал на то, что многие украинцы после очередного этапа смягчения карантинных мер подумали, что «угрозы COVID-19 больше нет». Он также напомним, что карантин ослаблен, а не отменен, и что люди должны быть ответственными и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. При этом министр заявил, что его ведомство будет предлагать «определенные мероприятия». Правда, какие именно меры имеются в виду, он не уточнил.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил резкий рост новых случаев очередями образцов в лабораторных центрах, которые сейчас пытаются устранить в Минздраве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 09:00 11 июня в Украине было подтверждено 29 070 случаев заражения, 854 человека скончались, 13 141 сумели выздороветь.

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