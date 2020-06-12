- 05:30 Элизабет Херли отметила 55-летие жизнерадостным снимком из ванной
- 04:55 Напомнит о себе очень сильно: в Минздраве оценили возможность второй волны пандемии
- 03:41 Слишком хорошо подготовились: похоронные бюро Швейцарии столкнулись с переизбытком гробов
- 03:06 Держи дистанцию: в Румынии начали выпуск "карантинной" обуви 75-го размера
- 02:29 "Критически важный партнер": в Пентагоне рассказали, как намерены помогать Украине
- 01:58 Помог карантин: немолодая сиделка бросила работу и получает сотни евро за свои фото
- 01:30 Никаких паспортов РФ: стало известно, кто не сможет получить двойное гражданство
- 00:57 Два врача совратили пациентку во время приема, она не стала молчать
- 00:20 Уступок Венгрии не будет: Кулеба объяснил, почему Украина не намерена менять языковой закон
- 11.06 23:52 Смертельное буйство стихии на Львовщине: в сети показали разрушительные последствия
- 11.06 23:10 У Медведчука рассказали, сколько реально акций "плюсов" на руках у Марченко
- 11.06 22:38 Собака как оружие: стали известны подробности криминальных похождений хозяйки ротвейлера-убийцы под Киевом
Напомнит о себе очень сильно: в Минздраве оценили возможность второй волны пандемии
Рекордный скачок количества заболевших COVID-19 в течение предыдущих суток показывает, что украинцы могут столкнуться со второй волной коронавируса очень скоро, если попытаются игнорировать его существование.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».
«Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно», — пояснил Степанов.
Напомним, во время брифинга накануне руководитель Минздрава Максим Степанов посетовал на то, что многие украинцы после очередного этапа смягчения карантинных мер подумали, что «угрозы COVID-19 больше нет». Он также напомним, что карантин ослаблен, а не отменен, и что люди должны быть ответственными и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. При этом министр заявил, что его ведомство будет предлагать «определенные мероприятия». Правда, какие именно меры имеются в виду, он не уточнил.
В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил резкий рост новых случаев очередями образцов в лабораторных центрах, которые сейчас пытаются устранить в Минздраве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 09:00 11 июня в Украине было подтверждено 29 070 случаев заражения, 854 человека скончались, 13 141 сумели выздороветь.77
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?