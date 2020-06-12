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Не только ТВ: у Медведчука нашли общий бизнес с Коломойским в энергетике и металлургии
Едва юристы народного депутата Виктора Медведчука успели прояснить ситуацию с владением его семьей долей телеканала «1+1», как журналисты программы «Схемы» обнаружили, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук является партнером по бизнесу с олигархом Игорем Коломойским в отраслях энергетики и металлургии.
Об этом передает «Радио Свобода».
В сообщении отмечается, что немало фирм Медведчука, зарегистрированы за рубежом на его жену — Оксану Марченко. Фирмы эти владеют долями в украинских компаниях, а партнером в бизнесе является Коломойский. Кроме энергетики и металлургии они имеют общие интересы в сфере логистики нефтепродуктов и медиа-бизнесе.
«По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций „Прикарпатьеоблэнерго“ записаны на пять кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%)», — указывают расследователи «Схем».
Совладельцем и конечным бенефициаром всех пяти фирм является жена Медведчуука. В «Прикарпатьеоблэнерго» на запрос журналистов ответили, что информации об этом у них нет.
Что касается «Львовоблэнерго», то 89% акций записаны на эти же кипрские фирмы, поэтому доля семьи народного депутата может составлять до 44% акций энергокомпании.
«Еще около 5% акций облэнерго владеет кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма является близкой к окружению бизнесмена Игоря Коломойского — в 2018 году она подавала иск к полугосударственной ПАО „Укрнафта“ о взыскании дивидендов за 2011−2014 годы и их несвоевременную уплату», — указано в расследовании.
Также установлено, что компании Wadless Holdings Ltd. принадлежит 9% акций латвийского PrivatBank, его основным акционером является украинский «Приватбанк», совладельцем которого был Коломойский.
В «Запорожьеоблэнерго» контрольний пакет акций у государства — 60,2%. А более 35% акций — у трех кипрских фирм: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Обладательницей первой и третьей вновь оказалась жена Медведчука, таким образом его семье принадлежит 12% акций энергетического общества.
А вот компанию Bikontia Enteprises связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.
В отрасли металлургии, отмечают «Схемы», более 91% акций предприятия записанные на пять кипрских фирм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%)".
Контролирует завод бизнес-группа «Приват» и VS Energy — она принадлежит Александру Бабакову, ексдепутату Госдумы России от партии «Единая Россия».
А недавно Виктор Медведчук внес в декларацию вышеуказанные фирмы — это Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. В целом у них 34,2% акций завода, бенефициаром этих фирм депутат является частично. Таким образом конкретно семья Медведчука является конечным бенефициаром минимум 17% акций «Днепроспецстали».
У «Запорожского завода ферросплавов» 90% акций записаны на пять кипрских фирм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) и Halefield Holdings Ltd (7,7%).
Почти половиной завода владеет семья Медведчука, который задекларировал 4 из 5 компаний-собственников завода. Это оффшорные компании с Британских Виргинских островов, они совокупно владеют 41% акций завода в Запорожье.
Пятая компания, которая указана в структуре собственности завода — кипрская Halefield Holdings Ltd. «Схемы» предполагают, что эта фирма может входить в состав условной группы «Приват», поскольку ранее она уже фигурировала как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрским филиалом «Приватбанка».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно информации журналистов «Схем», жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет почти 25% акций телеканалов 1+1, 2+2 и ТЕТ.25
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