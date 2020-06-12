Украина

На севере аннексированного Крыма сложилась ситуация, когда может повториться экологическая катастрофа наподобие той, что произошла на заводе «Титан» в 2018 году.

Причина — в том, что предприятия химической промышленности, расположенные в городах Армянск и Красноперекопск критически нуждаются в воде из Северо-Крымского канала, считает экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын, пишет «Обозреватель».

.По словам политика, днепровская вода использовалась на «Титане» для разбавления до безопасной концентрации отходов производства двуокиси титана.

«Как я понимаю, из-за того, что воды нет, уровень кислоты повысился, и это чуть не привело к экологической катастрофе. Сильно пострадал Армянск, близлежащие села», — напомнил Куницын.

Отвечая на вопрос, может ли повториться подобная катастрофа, он сказал: «Я думаю, что все возможно».

При этом экс-чиновник подчеркнул, что на опасность экологической катастрофы стоит обратить очень серьезное внимание, потому что Красноперекопск и Армянск — это 45% промышленного производства всего Крыма.

«На мой взгляд, там критическая ситуация с водоснабжением. Без Украины они не смогут решить эту проблему, потому что объективно такого объема воды не существует», — считает Куницын.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ситуация в пострадавшем от химических выбросов завода «Титан» городе Армянск на севере Крыма ухудшается с каждым годом. Так, прошлым летом жители его начали жаловаться на превышение уровня выбросов, которые спровоцировали у населения аллергическую реакцию — кашель, насморк и головные боли. При этом «власти» пытались не замечать выбросы, чтобы успокоить людей.

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