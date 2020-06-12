Украина

Похолодание и грозы: какой будет погода в выходные дни

В пятницу, 12 июня, в Украине будет по-прежнему жарко, а дожди с грозами все так же будут идти в западных регионах страны.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, температура днем ожидается +32+33, в восточных регионах — до +35 градусов.

В субботу, 13 июня, дожди с грозами ожидаются как на западе, так и в северных, южных и центральных регионах, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях — без осадков. Температура воздуха днем снизиться на пару градусов. На востоке будет по-прежнему жарко — до +35 градусов.

В воскресенье, 14 июня, дожди с грозами охватят всю территорию Украины. Станет свежее — днем ожидается до +24+26 градусов, ночью — до +15+17 градусов. На востоке — до +33 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортную температуру воздуха на следующей неделе.



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