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Украина

Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление

9:13 12 июня 2020
Путин уходит

Сергей Гармаш, главный редактор интернет-издания «ОстроВ», которого вместе еще с тремя вынужденными переселенцами привлекли к переговорам по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, видит признаки того, что Россия может уйти с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Как аналитик я эти признаки вижу. Но не в Трехсторонней контактной группе», — отметил он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» после очередного заседания в Минске 10 июня.

По его мнению, верным признаком станет то, что представители России на переговорах в столице Беларуси будут говорить больше, нежели их марионетки — представители ОРДЛО: «Сейчас представители РФ на ТКГ делают вид, что они — наблюдатели».

Что же касается возможных сроков деоккупации Донбасса, то они будут зависеть от совокупности многих факторов, в частности, от развития ситуации в самой России, в экономике в условиях падения цен на энергоносители и распространения коронавируса.

«В значительной степени это будет зависеть от итогов выборов президента в США. От ситуации в Европе, в том числе с пандемией коронавируса и связанным с этим упадком в экономике. Непосредственно на заседании ТКГ признаков того, что у РФ появляется политическая воля для реального урегулирования конфликта с Украиной, я не вижу», — добавил Сергей Гармаш.

Полный текст интервью с Сергеем Гармашом о переговорах в Минске и ситуации на оккупированных территориях Донбасса читайте на сайте «ФАКТОВ».

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Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление

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