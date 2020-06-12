Алена Шоптенко впервые отреагировала на признание Дмитрия Дикусара

Гламур

Хореограф Алена Шоптенко впервые отреагировала на признание в чувствах бывшего мужа, Дмитрия Дикусара, который назвал ее любовью своей жизни. Он рассказывал, как болезненно переживал развод. Алена прокомментировала его слова в программе «Зірковий шлях». Танцовщица с теплотой вспоминает о бывшем муже и считает, что они вдвоем допустили много ошибок, но приняли правильное решение о разводе.

«Мы были молоды, каждый занимался собой и своей карьерой. Я не сделала всего того, что должна была сделать как жена. Впрочем, Дима тоже скажет, что он совершал ошибки», — сказала Шоптенко в интервью каналу «Украина».

Сейчас Алена счастлива в новом браке, воспитывает сына и говорит, что в корне поменяла свое отношение к семье, изменилась сама.

«Родив ребенка, я очень поменялась как человек. Я уже иначе воспринимаю то, на что реагировала раньше. Отношения — это работа, но не наоборот. Мы с Димой были классными партнерами на паркете и круто дополняли друг друга, но это не все, что необходимо для отношений… Я очень благодарна Диме, у нас были чудесные отношения. Было очень много классного и очень много тяжелого. То, что мы с Димой сегодня остаемся в нормальных отношениях — это адекватная реакция, мы поступаем по-взрослому. Я очень уважаю его как профессионала и как человека. И всегда буду отзываться о нем только наилучшим образом», — откровенничала Шоптенко.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Алена Шоптенко рассказала, как восстанавливала форму после родов.

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