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Матери пленных устроили "лежачий пикет" под офисом Зеленского (фото, видео)
После обмена пленными, который состоялся в апреле 2020 года, на подконтрольные территории вернулись девятнадцать человек, в плену все еще остаются сотни украинцев.
В пятницу, 12 июня, матери пленных устроили «лежачий пикет» на Банковой перед Офисом президента Владимира Зеленского.
«Нас не хотят видеть и слышать», — говорят женщины и добавляют, что их родные находятся в плену с 2014 года.
Фото и видео с Банковой на своей страничке в соцсетях опубликовал фотограф Ян Доброносов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава ОП Андрей Ермак заявлял о том, что очередной этап обмена пленными отложен на неопределенный срок, причиной чего называлась не тоько пандемия коронавируса, но и невыполнение «другой стороной» договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях.
Фото и видео Яна Доброносова из Facebook.143
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