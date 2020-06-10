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В Харькове российских дипломатов потроллили муралом с эмблемой контрразведки СБУ (фото)
В Харькове, где мурал-триптих на Алексеевке признан самым большим в Украине, на одном из домов в центре города появился новый арт-объект. Об этом сообщил Эдуард Рубин.
Мурал, на котором изображен рыцарь и эмблема Департамента контрразведки СБУ авторы разместили на стене старого дома напротив консульства России.
На картине конный рыцарь целит копьем в монстра с двумя головами, увенчанными коронами.
Над головой рыцаря помещена надпись «Помним — побеждаем!», а справа от надписи — эмблема ДКР СБУ. На последней изображен орел, который крепко держит когтями двухголовую змею с коронами на головах, а также есть надпись по-латыни Aquila non captat muscas — «Орел мух не ловит».
«ФАКТЫ» неоднократно писали о красивых настенных рисунках, которые украшают города и села Украины. Однако муралы не только создаются, но и уничтожаются. Недавно в Киеве на Харьковском шоссе уничтожили мурал американского художника, созданный в рамках знаменитого проекта Art United Us. Теперь это место занимает рекламный баннер.91
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!