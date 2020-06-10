26.52 / 26.74 29.75 / 30.24
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Харькове российских дипломатов потроллили муралом с эмблемой контрразведки СБУ (фото)

22:40 10 июня 2020
мурал

В Харькове, где мурал-триптих на Алексеевке признан самым большим в Украине, на одном из домов в центре города появился новый арт-объект. Об этом сообщил Эдуард Рубин.

Мурал, на котором изображен рыцарь и эмблема Департамента контрразведки СБУ авторы разместили на стене старого дома напротив консульства России.

На картине конный рыцарь целит копьем в монстра с двумя головами, увенчанными коронами.

Над головой рыцаря помещена надпись «Помним — побеждаем!», а справа от надписи — эмблема ДКР СБУ. На последней изображен орел, который крепко держит когтями двухголовую змею с коронами на головах, а также есть надпись по-латыни Aquila non captat muscas — «Орел мух не ловит».

«ФАКТЫ» неоднократно писали о красивых настенных рисунках, которые украшают города и села Украины. Однако муралы не только создаются, но и уничтожаются. Недавно в Киеве на Харьковском шоссе уничтожили мурал американского художника, созданный в рамках знаменитого проекта Art United Us. Теперь это место занимает рекламный баннер.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Медведчук и Марченко

Медведчук стал владельцем "1+1", но ни телеканал, ни Коломойский об этом не в курсе

мурал

В Харькове российских дипломатов потроллили муралом с эмблемой контрразведки СБУ (фото)

граница с Крымом

Путин готовится к захвату части Херсонской области: задачи поставлены, сроки определены

река

На Сумщине трагически погибли братья-подростки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер