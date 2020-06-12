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Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус
Супруга президента Украины Елена Зеленская сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. Сейчас первая леди находится на амбулаторном лечении, соблюдая изоляцию от других членов семьи. По словам Зеленской, чувствует она себя хорошо.
О своем диагнозе супруга главы государства сообщила на официальной странице в соцсетях. По ее словам, новость была неожиданной, поскольку президентская семья соблюдала правила карантина. «Я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов», — говорит Зеленская.
«Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные», — добавила супруга президента.
Напомним, ранее диагноз «коронавирусная болезнь COVID-19» был подтвержден у ряда депутатов президентской партии «Слуга народа». Сам Зеленский в одном из последних интервью признался: хотел заразиться COVID-19 и самоизолироваться на Банковой. Президент объяснил: хотел показать согражданам, «что коронавирусная инфекция — это не чума».593
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