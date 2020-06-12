Общество и люди

Петров пост: что можно и чего нельзя делать в течение месяца

15 июня, через неделю после праздника Святой Троицы, у православных и грекокатоликов начинается Петров, или Апостольский пост. А прежде он назывался постом Пятидесятницы, ведь, приняв Святого Духа на 50-й день после Пасхи, апостолы пребывали в постоянном посте и молитвах, готовясь проповедовать Евангелие по всему миру. Следуя их примеру и выполняя апостольские наставления («После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти»), верующие постом выражают благодарность Богу за священный дар и готовятся к празднику в честь первоверховных апостолов Петра и Павла (он всегда отмечается 12 июля), которым этот пост заканчивается.

История поста

Первые упоминания об этом посте относятся к III веку (о нем написал в своем труде «Апостольское предание» святой Ипполит Римский). Есть мнение, что первоначально он служил, скорее альтернативным для тех, кто не смог по каким-то причинам поститься перед Пасхой. Более того, некоторые исследователи считают, что какое-то время, приблизительно до 1000 года, этот пост вообще длился до конца июля и только позже разделился на две части, одна из которых стала заканчиваться перед праздником Петра и Павла, а вторая — составила Успенский пост (с 14 по 27 августа).

С IV века пост Пятидесятницы уже связывают с именами апостолов Петра и Павла. И окончательно он утвердился при Константине Великом после того, как в Константинополе и Риме были воздвигнуты храмы в честь этих апостолов. Освящение константинопольского храма совершилось 12 июля (по новому стилю), в день памяти Петра и Павла.

Что можно и чего нельзя делать в пост

В Апостольский пост скоромная пища (яйца, мясные и молочные продукты) запрещена. Монастырский устав о пище предполагает более строгие ограничения, касающиеся рыбы и растительного масла, но для мирян пост, как правило, облегчен. Практически ежедневно разрешается вареная еда с растительным маслом, а в понедельник (за небольшим исключением), во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешены рыбные блюда. Можно есть рыбу и 7 июля — на Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также в дни поминовения великих святых и в престольные праздники (даже если они приходятся на среду или пятницу). В некоторые дни (как правило, в воскресенье) разрешено принимать и небольшое количество алкоголя — не более неполного бокала кагора или другого натурального вина, разведенного водой.

Если же возникают ситуации, затрудняющие выполнение требований поста, их всегда можно обсудить со своим духовником.

Надо помнить, что любой пост в первую очередь направлен на духовное очищение. И телесное воздержание должно служить именно этой цели, давая нам силы противостоять злу и порокам. Как говорил Святитель Лев I Великий: «Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы и приносится такой плод, который не собирают в житницу, а обрекают на сожжение».

Поэтому во время поста надо как можно чаще посещать церковь, молиться, исповедоваться и причащаться, читать Священное Писание и стараться знакомиться с богословскими трудами, чтобы с помощью получаемых знаний укрепляться в вере.

Как никогда, в это время важно помнить о сострадании и милосердии, стараться по мере сил и возможностей помогать всем, кто в этом нуждается, и делать это от всего сердца. Не помешает позаботиться и о себе — например, постараться в пост избавиться от вредных привычек.

А вот чего нельзя делать, так это впадать в уныние или устраивать шумное веселье и застолье с реками спиртного, ввязываться в конфликты и ссоры, злословить, сплетничать и сквернословить, таить обиду и мысли о мести… Словом, следует стараться во всем проявлять сдержанность и избегать всякого негатива.

В народе Апостольский пост получил название Петрівка. У крестьян на это время как раз приходилась горячая пора весенне-летних работ — в старые времена с первого дня поста начинали косить сено. А молодые женщины и девушки в Петрівку белили полотно и пряжу.

С дохристианских времен сохранилось множество обрядов, характерных именно для этого календарного периода.

Так, в первый день Петрівки в некоторых областях Украины проводили так называемые понеділкові заговини («похорони Ярила», или «похорони Кострубонька»), в которых имели право участвовать только семейные люди (в некоторых местностях это были пары, а в других — только замужние женщины). У наших предков Ярило считался олицетворением животворящей силы весеннего солнца. В представлении простых людей перед Петрівкою, когда энергия земли и солнца достигала кульминации и шла на спад, Ярило умирал, а умершего надо похоронить. Во время «похорон Кострубонька» женщины с шутливыми причитаниями хоронили чучело Ярилы. А заканчивались похороны, как правило, в шинке забавой под названием «Гонити шуліку»: женщины пили, танцевали и (чего ни в какое другое время больше не делали) пели песни, содержание которых совсем не было предназначено для ушей незамужних девиц…

Устраивали в старину в селах по окончании Троицкой недели и проводы русалок: на засеянном рожью поле девушки обедали, после чего расплетали косы, надевали веночки и ходили по ниве с песней:

Проводили русалочок, проводили,

Щоб вони до нас не ходили,

Та нашого житечка не ломили,

Та наших дівочок не ловили.

Большое внимание в первый день Петрівки уделяли домашним животным, особенно коровам: их кормили лучше, чем всегда,

«щоб більше користі було».

А еще существовало множество запретов, напрямую связанных с народными приметами и верованиями.

Так, считалось, что в первый день Петрова поста нельзя ходить в лес, так как там как раз проходят «звірячі розгри». В этот день нельзя рвать траву: можно прихватить с ней в свой дом какого-нибудь представителя нечистой силы.

В первый день поста нельзя делать генеральную уборку: можно беду накликать. Как нежелательно брать и давать деньги в долг (и дающий, и берущий рискуют вообще в ближайшее время не выбраться из долгов).

Нельзя заниматься рукоделием и шитьем, чтобы не «зашить» свое счастье и благополучие. Нежелательно стричься: волосы могут потерять свою густоту.

Во время поста церковь не совершает таинства венчания. А по народным традициям и приметам, нежелательно вообще вступать в брак во время поста, так как такой союз может оказаться не очень крепким.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях и запретах праздника Тела и Крови Христовых, который очень ярко отмечают католики всего мира.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter