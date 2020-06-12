Спорт

Непобедимый украинский боксер стал бариста в придорожном кафе (видео)

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (11 побед, 7 из них — нокаутом), недавно отказавшийся комментировать политическую ситуацию в Украине, наглядно продемонстрировал, что прекрасно справляется не только со своими оппонентами на ринге.

Спортсмен встал за кофейный аппарат в одном из придорожных кафе и обслужил клиентку по высшему разряду, с легкостью приготовив американо с молоком.

Напомним, что в своем последнем поединке против аргентинца Сармьенто наш соотечественник защитил чемпионский пояс, а вот с кандидатурой следующего соперника из-за пандемии коронавируса определенности пока что нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный попробовал себя в роли пилота самолета.

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