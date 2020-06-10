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«Один из самых умных боксеров»: Беринчик прокомментировал решение Гвоздика завершить карьеру (фото)
Чемпион WBO International в легком весе непобедимый Денис Беринчик (11 побед, 7 из них — нокаутом) поддержал решение своего бывшего партнера по выступлениям за «Украинских атаманов» в любительском боксе Александра Гвоздика завершить профессиональную карьеру.
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«Александр — один из самых умных боксеров нашей страны, — сказал Денис Беринчик в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ». — Он образованный человек, и если принял такое решение, значит оно было взвешенным. Я в любом случае буду поддерживать своего бывшего коллегу по любительскому боксу и партнера по выступлениям за «Украинских атаманов».
Гвоздику 33 года, но не думаю, что возраст стал одной из причин его решения. Есть множество примеров, когда боксируют и в 35, и в 38 лет, достигая высоких результатов. Взять тех же Бернарда Хопкинса, Эвандера Холифилда, Майка Тайсона, Мэнни Пакьяо, Флойда Мейвезера… А об истинной причине и насколько ударило по амбициям Гвоздика поражение от Бетербиева лучше спросить, наверное, у него самого".
Также Беринчик, в феврале защитивший свой чемпионский пояс в поединке с аргентинцем Эктором Сармьенто, отметил, что со следующим соперником пока ясности нет. «Этот вопрос необходимо задавать моему промоутеру. Когда весь мир начнет снова боксировать, тогда и будеть ясность. Надеюсь, в начале осени я продолжу радовать болельщиков своими выступлениями», — сказал Денис.
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Фото K2 Promotions228
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