Украина

Вероятны смерчи: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой в выходные дни

В выходные дни, 13 и 14 июня, дождливую погоду в ряде областей Украины будут обуславливать циклоны.

«Циклоническая система с циклонами Nadine и Оctavia 1 из Octavia 2 будет рулить погодой в большинстве стран Европы. Только мощный антициклон Thomas и область повышенного атмосферного давления над Средиземноморьем организуют сухую погоду в сферах своего влияния», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, 13 июня, дожди, последнее время «обустроившиеся» на западе, продвинутся в восточном направлении, а уже 14 июня охватят большинство областей Украины, за исключением, возможно, восточной части страны.

«Учитывая значительные контрасты — перед северным фронтом + 30 + 36 градусов, а за фронтом + 20 + 25 градусов — в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей», — предупреждает синоптик.

По ее словам, 13 июня в Украине все еще будет жарко, а 14 июня ожидается комфортное снижение температуры воздуха. Так, 13 июня в большинстве областей Украины — до + 30 + 35 градусов, на западе — до 25 + 29 градусов. А 14 июня температура днем снизится до + 23 + 29 градусов, на востоке ожидается до + 28 + 33 градусов.

В Киеве субботу ожидается жаркая погода — до + 30 + 32 градусов, однако во второй половине дня облака начнут сгущаться, а вечером ожидается дождь с грозой. В воскресенье в столице ожидаются периодические грозовые дожди, жара ослабнет до + 25 + 27 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области местные власти ограничили в дневное время движение тяжелых грузовиков — из-за высокой температуры плавится асфальт, и машины оставляют в нем глубокие вмятины. Так, грузовые автомобили весом свыше 24 тонн в те дни, когда температура воздуха выше 28 градусов, не могут ездить по дорогам области с 8:00 до 23:00.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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