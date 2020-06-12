Известную российскую актрису избили в магазине

Гламур

Известную российскую актрису Викторию Тарасову, звезду сериала «Глухарь», избили в супермаркете за отсутствие перчаток. Кстати, ранее немецкие медики рассказали, почему не стоит ходить в магазин в перчатках.

48-летняя Виктория Тарасова рассказала журналистам «Собеседника», что перед выходом из дома всегда надевает защитную маску, но перчатки не носит.

«Я не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно», — говорит она.

Но эта привычка стала причиной нападения на актрису в супермаркете. «Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо», — поделилась актриса.

После этого незнакомка стала кричать на Тарасову и бить ее. «Она стала меня бить по рукам и говорить: „Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!“» — добавила артистка.

Сама Тарасова старалась утихомирить женщину, но тщетно.

«Разбушевавшуюся тетеньку было не остановить. Вы бы видели лицо кассира в тот момент! Все же думают, когда меня видят, что перед ними стоит Зимина из „Глухаря“. Она преступников одной левой укладывает, а уж с обычной женщиной разберется в два счета! Но я, естественно, в драку не полезла, силой отвечать не стала. Она, кстати, эти губки не купила. Швырнула их обратно на ленту. Я взяла их себе!», — подчеркнула Тарасова.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, защитят ли перчатки от коронавируса.

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